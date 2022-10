FOTO | Sherlyn enamora las redes con minifalda brillante

La actriz de televisión y cine, Sherlyn, sorprendió a sus fans y seguidores en rede sociales con un sensual conjunto que causó sensación mientras difundía un pequeño clip sobre el proyecto en el que está participando. La joven pero experimentada artista, subió el video con un mensaje corto y sarcástico, se nota que estaba muy contenta con la producción.

En las imágenes se aprecia como la bella Sherlyn viste una blusa negra con un escote de infarto, además de una falda y saco blanca con figuras en destellos negros que le hicieron destacar su increíble figura. Por otro lado, su maquillaje y cabellera rubia la hacen destacar y tener mucha presencia.

La conductora le dijo a sus fanáticos que no se pueden perder "Mira Quien Baila All Stars", programa estelar de Univisión, donde iniciarán las eliminaciones y estarán las presentaciones de Maricruz y Majo Aguilar. El clip rebasó los más de mil me gusta y llenaron de elogios a la también cantante.

"Hermosa, eres una diosa Sherlyn", "eres una bella, toda preciosa Sherlyn" y "Mucho éxito en este proyecto", fueron algunos comentarios que recibió. Por otro lado, algunos decidieron hacer hincapié sobre un supuesto embarazo que tiene, lo que representaría su segundo hijo.

La actriz y cantante está pasando una de las mejores etapas de su vida

Foto: Especial

Se dijo lista para su segundo bebé

Y es que en entrevista con Despierta América, Sherlyn conversó sobre su trayectoria profesional y confesó que está lista para recibir a su segundo bebé. Incluso, agregó que ya tiene fecha para llevar a cabo este gran proyecto de vida y darle un hermanito a su hijo Andre de 2 años.

"Sí, estoy ya en proceso del siguiente bebé. Estoy en análisis, en todo eso”. ‘Sher’ también indicó que, al concluir su participación en Mira Quién Baila All Stars, buscará quedar embarazada". “Entonces yo creo que cuando termine el show, regreso a México justamente para ponerme manos a la obra”, señaló.

Agradeció que los adelantos tecnológicos le ayudarán a concebir una niña, esto con el objetivo de tener a una niña, para que tenga en la casa a la parejita, como se dice coloquialmente. André, su primogénito, nació el 30 de mayo de 2020, y fue concebido a través de inseminación artificial.

Se espera que su bebé André tenga una hermana próximamente

Foto: Especial

