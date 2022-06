Diseñadora señala de “robo” a Sherlyn por negarse a devolver costosas prendas

Sherlyn es una de las actrices más queridas en la farándula, aunque no ha evitado ser blanco de controversia y así sucedió recientemente por las acusaciones de una diseñadora, quien la señala de “robo” ya que se habría negado a devolver costosas prendas que le prestaron para un proyecto en televisión.

En un encuentro con los medios de comunicación retomado por “Ventaneando”, la diseñadora Aline Moreno mostró evidencia de que la actriz la contactó por redes sociales para pedirle prestadas lujosas prendas que usaría en un proyecto en Miami, Florida, con Univisión.

Sin embargo, luego de poco más de cuatro meses la actriz dejó de contestar los mensajes por WhatsApp de la diseñadora en los que le insiste que le regrese los artículos cuyo costo en conjunto es de poco más de 17 mil pesos.

Diseñadora señala de "robo" a Sherlyn. Foto: Instagram @sherlyny

“Yo no tengo nada contra ella, de hecho me caía super bien, yo sé que es una niña muy querida y por lo mismo le di a parte accesible a mis prendas. No se vale que nos hagan esto, yo creo que es un abuso de confianza, no puedo decir en tela de juicio que me la robo”, dijo.

Advierte de demanda contra Sherlyn

Aline Moreno señaló que de no recibir pronto una respuesta de la actriz podría demandarla por robo, ya que algunos de los artículos que se llevó eran de diseñador y su costo resultaba muy elevando; además, habría tomado algunos diseños exclusivos.

La diseñadora mostró algunas de las conversaciones que tuvo con Sherlyn tanto en redes sociales como en WhatsApp, con éstas confirmaría que fue la actriz quien solicitó las prendas para realizarles promoción durante su proyecto en Miami y después dejó de responder.

De acuerdo con el periodista Ricardo Manjarrez, tras las explosivas declaraciones de la diseñadora ante los medios de comunicación, Sherlyn se habría puesto en contacto con ella para poder pagar el total de la cuenta por las prendas que no devolvió poniendo fin al conflicto entre ellas.

