Sherlyn humilla a Belinda; así se burló la actriz de la EXprometida de Nodal | VIDEO

Las redes sociales estallaron con el nuevo video de Sherlyn, quien se "burló" de la manera más icónica de Belinda al recrear una de sus frases más emblemáticas y recordadas de todos los tiempos; por si fuera poco, la actriz también se caracterizó y peinó como la exprometida de Christian Nodal y el parecido dejó a todos los fans atónitos y no dudaron en expresar su apoyo a ambas famosas, quienes desde niñas han conquistado al público mexicano.

A través de su cuenta de Instagram, Sherlyn apareció con un look amarillo idéntico al que Belinda usó para el video de "Amor a primera vista", en donde además luce una manicura de impacto, un maquillaje cargado y dos colas de caballo altas para presumir una melena rubia. Mientras la también cantante de 36 años sostiene uno de los micrófonos de "Tu cara me suena" mira directo a la cámara y exagera los gestos de la ojiverde.

"La verdad yo no la veo competencia, es totalmente diferente a mí. Ella por ejemplo, no impone moda, es una niña, bueno, pues es actriz, pero no es cantante ni tampoco impone una moda", repite Sherlyn en uno de los audios de TikTok; sin embargo, lo que llamó la atención de los fans es que con su actuación "humilló" a Belinda al exagerar los gestos de su rostro.