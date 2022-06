Desde el agua, Sherlyn impacta con bikini brillante | FOTO

La actriz de televisión y cine, Sherlyn, sorprendió a sus fans y seguidores en rede sociales con un sensual bikini que causó sensación mientras difundía un pequeño clip de video en su cuenta de Instagram.

La joven pero experimentada actriz, subió el video con un mensaje corto y sarcástico, se nota que estaba muy contenta con su descanso en el fin de semana y además, disfrutando de la playa, el sol, la arena y sobre todo el mar, sitio al que suele acudir frecuentemente para despejarse de su ajetreada actividad en la semana.

Sherlyn respondía una supuesta pregunta sobre ¿cuál era el trabajo de sus sueños? y la respuesta la hizo en un tono simpático.

“No, no, en mis sueños no trabajo”, dijo la hermosa actriz, aunque en realidad no es su voz, es el audio de otra persona.