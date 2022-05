Famosa actriz ¡está siendo pretendida por un político de Quintana Roo!

Me entero que a Sherlyn la anda cortejando un gubernativo que tiene buen «hueso». Sí, la recientemente concursante de Tu Jeta Me Suena está siendo pretendida desde hace dos meses por un político mayor que ella (no mucho) de Quintana Roo. Por cierto, el hombre en cuestión le asegura que ya se divorció. Sherlyn, cerciórate de que está diciéndote la verdad. A estas alturas de tu vida no estás para ser señalada de «robamaridos».

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Con motivo del cumpleaños número 90 de doña ELENA PONIATOWSKA, *Radio Educación* (1060 AM y 96.5 FM) ha venido trasmitiendo desde el 16 de mayo programación especial que incluye entrevistas, radiocuentos y fragmentos de los libros de la escritora mexicana.

QUÉ CHAFA, JUAN OSORIO, ¡QUÉ CHAFA!

El productor de El Último Rey, la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, debió poner ahí a una persona que sí tuviera semejanza con Lucha Villa ¡no alguien tan chafa como a la que contrató (que no se parece nada)! Juan Osorio tuvo que haberle pedido a Yaos (imitador que lleva casi 30 años haciendo show travesti) que personificara a la cantante de ranchero. Y es que tan excepcional es la imitación que Yaos hace de Lucha Villa que las mismas hijas (María José y Rosa Elena) de esta lo han felicitado por su trabajo.

NOTICIAS DE MÁSTER CHEF

Los fanes (yo no entre ellos ¡lo subrayo!) de la atleta Amancay González más conocida como Macky aseguran que participará en la segunda temporada de Máster Chef Celebridades México.

¿LLEGARÁ AL LLAMADO?

Larva Bozzo le aseguró, con firma de contrato de por medio, a los ejecutivos de Imagen Televisión que el miércoles 01 de junio retomaría las grabaciones de su «talk show» (que tuvieron que suspenderse porque entró a La Casa de los Sarnosos). ¿Llegará al llamado o infringirá la cláusula contractual debido a que su estancia en aquel «reality» se alarga?

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Tras su autoexilio y vivir en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) dos años el rey emérito de España, Juan Carlos I, de 84 años, ha regresado ayer a España para reunirse el lunes con su hijo el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela (Madrid).

¡SUERTE EN EL CASTING, QUERIDA!

Me entero que Claudia Silva está entre las candidatas a suceder en De Primera Mano a Mónica Noguera (que por decisión propia ha renunciado a dicha emisión). Ella que fue colaboradora del desaparecido programa de espectáculos Dispara, Margot, Dispara hará en días próximos el casting que corresponde a todas las aspirantes a ser la nueva compañera de trabajo de Gustavo Adolfo Infante.

SERÉ BREVE

Es claro que si Arturo Carmona la niega es porque siente ¡VERGÜENZA y REPULSIÓN! de haber salido con ella.

SERÉ BREVE BIS

El guapo periodista de noticias y su guapo prometido se casan en los próximos días. ¡Vivan los novios y viva el amor!

PRÓXIMAMENTE...

En julio inician las grabaciones de la nueva temporada de la exitosa serie de comedia Una Familia de Diez.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

