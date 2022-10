Desde la cama, Vanessa Claudio presume su belleza en lencería y camisa

Vaya sorpresa que se llevaron los seguidores de Vanessa Claudio con una serie de fotos que la guapa conductora de "Al Extremo" presumió en su cuenta de Instagram, pues si bien es cierto que la puertorriqueña siempre lleva las prendas en tendencia ideales para lucir a la moda, hay ocasiones en las que presume su lado más sensual al dejar al descubierto parte de su cuerpo torneado, tal y como ocurrió la tarde de este domingo con una serie de imágenes en lencería.

Como parte de su look dominguero, Vanessa Claudio se olvidó de los vestidos más elegantes, las prendas más coloridas y los diseños que resaltan su figura llena de curvas para demostrar que menos es más y que incluso con una sola camisa oversize desabotonada y lencería de encaje es una de las mujeres más guapas y que causa furor en la red. Por supuesto, con su combinación tan coqueta, fue cuestión de minutos para volverse una de las tendencias del día y llenarse de halagos por parte de sus fans.

La exreina de belleza posó junto a su mascota. (Foto: IG @vanessaclaudio)

Además de su impactante y revelador look, algo que rápidamente llamó la atención de todos los usuarios de Instagram es que las fotos fueron tomadas desde la intimidad de su cama y como parte de un día de descanso en el que muchas personas prefieren quedarse en casa a descansar. Por supuesto, aún con esta apuesta la conductora no dejó de lucir bellísima y recurrió a unos cuantos trucos para no enseñar de más, aunque eso no fue impedimento para ver lencería de encaje en color vino.

En su sesión de fotos, Vanessa Claudio apostó por una camiseta oversize en color azul que dejó dejó desabotonada para un toque más sensual; sin embargo, no todo fue la foto anterior, ya que de espaldas y posando desde la ventana, la puertorriqueña elevó aún más la temperatura en redes sociales, pues también dejó ver que tiene uno de los cuerpos más envidiados de las celebridades y que los rayos del sol la hacen destacar aún más.

Vanessa Claudio le deseó un buen inicio de semana a sus seguidores con esta sesión de fotos. (Foto: IG @vanessaclaudio)

Asimismo, las fotos causaron furor por la coqueta y desafiante mirada que la famosa de 39 años dirige a la cámara y por las poses con las que presumió sus figura curvilínea con forma de reloj de arena con la que siempre causa sensación. Fue cuestión de minutos para que la publicación superara los 23 mil me gustas y cientos de comentarios en los que sus fans aprovecharon para recordarle lo guapa y hermosa que luce aún en un look de descanso.

Por su parte, Vanessa Claudio dejó buenos deseos para iniciar con todo la semana a sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram. "Domingo de relajación y preparar la semana !!! Les deseamos @lukaclaudior y yo", se lee en la publicación. En cuanto a la sección de comentarios destacan muchos elogios hacia la exreina de belleza.

"Bonito domingo a la más bonita", "hermosa como siempre", divina", "qué guapos" y "qué bella eres" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Vanessa Claudio presume su figura llena de curvas. (Foto: IG @vanessaclaudio)

