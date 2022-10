Dua Lipa: el video de como paso de bailar poco a ser una diva de la música

Dua Lipa se ha vuelto una de las intérpretes más conocidas a nivel mundial, pero no es algo fortuito, pues ya tiene varios años en los escenarios. Ahora, sus fans aseguraron que ha tenido una progresión artística muy buena, ya que algunos de sus seguidores recordaron que hace algunos años la británica no sabía bailar y por eso era objeto de burlas, en la actualidad lo hace muy bien y lo demuestra en los shows que da.

La voz de Dua siempre fue aclamada, pero cuando tenía conciertos constantemente recibía duras críticas en redes y medios, hace un tiempo reconoció que: “Definitivamente fue algo que me provocó ansiedad y me entristeció, me hizo sentir que no era suficientemente buena… Salía al escenario y si alguien estaba grabando, pensaba ‘me graban para poderse reír de mí’”.

Sin embargo, la bella cantante decidió que eso no podía quedarse así y era algo que podía cambiar, por lo que comenzó a tomar clases de danza y ahora lo hace a la perfección. “Ahora sé en lo que soy buena, cómo ser buena en lo que debo hacer y el trabajo que cuesta ser tan buena en algo”, confesó. Sus bailes ahora son virales porque enamoran.

Dua Lipa conquistó en su paso por México

El pasado 21 de septiembre, Dua Lipa hipnotizó a sus fanáticos de Ciudad de México con su sensualidad, baile y sus intentos por hablar en español en un Foro Sol que lució lleno y que le aplaudió en todo momento. “¡Ciudad de México te quiero muchísimo!”, gritó la cantante en numerosas ocasiones durante el primero de los tres conciertos que tiene pactados en el país. También se presentó el 23 de septiembre en Monterrey.

La cantante en más de una ocasión ha demostrado sentir una fuerte relación con México, ha pasado distintos periodos de vacaciones en el país, y en sus redes ha mostrado ser fanática de la comida mexicana y sobre todo del picante.

Tan solo un día antes de su presentación en el Foro Sol, la cantante anduvo paseando por las calles de Ciudad de México y se retrató en restaurantes, el museo Casa Azul de Frida Kahlo y el Nido de Quetzalcóatl, visitas que compartió en sus redes sociales. La cantante además se encontró con algunos fans con quienes se tomó fotos y firmó autógrafos.

En marzo del 2021 la cantante inglesa también estuvo en la capital mexicana como parte de una campaña comercial de una firma de moda francesa, en donde tuvo un pequeño incidente con una seguidora; musicalmente Lipa dio un concierto en el festival musical Corona Capital 2017.

SIGUE LEYENDO...

Michelle Salas presume su silueta en la minifalda perfecta para el otoño

Jin de BTS se lanza como solista, pero preocupa al ARMY durante "Yet to Come in Busan"