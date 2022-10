Andrea Legarreta: La vez que se reencontró con Alfredo Adame en Hoy tras sufrir fuerte insulto

Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, pues lleva años al frente del programa Hoy, siendo una de las presentadoras más constantes del matutino. La también actriz ha tratado de alejarse de los escándalos, sin embargo, esto no le fue posible con Alfredo Adame, con el que se reencontró tras sufrir fuerte insulto durante la transmisión en vivo.

El matutino de Televisa tiene más de 24 años al aire, por lo que ha tenido a diferentes conductores, uno de ellos fue Alfredo Adame, quien comenzó el proyecto junto a Andrea Legarreta, Talina Fernández, Angélica Vale, Martha Carrillo, entre muchos otros. En aquellos años, el actor y la esposa de Erik Rubín parecían tener una buena convivencia, sin embargo, después se reveló que no era así y de hecho se desataron muchos problemas entre ambos.

El primer indicio de su mala relación se dio cuando aún grababan juntos el programa. En una escena, Ademe insultó a Andrea, pues le dijo "Quítate, perra" en un sketch en vivo que no estaba planeado de esa manera, la protagonista de "Vivan los niños" mostró su molestia, pero siguió con la dinámica de la emisión. No obstante, después fue hablar con los ejecutivos de la empresa, para acusar a su entonces compañero, según contó Alfredo, quien ha calificado a la artista de hipócrita.

Andrea Legarreta se reencontró con Alfredo Adame

Años más tarde, el actor aseguraba que Andrea Legarreta no era su amiga y que no quería volver a trabajar con ella: "No somos absolutamente nada, ni la contemplaría para nada”, decía en entrevistas. Sin embargo, el histrión se reencontró con su ex compañera durante los festejos por los 20 años del programa Hoy, en donde ambos tuvieron que compartir la mesa y contar su experiencia.

En 2018, el ex conductor fue uno de los invitados especiales al matutino de la televisora de San Ángel. En aquel programa Adame contó algunas anécdotas y habló de algunos de sus compañeros, que estuvieron con él durante su etapa, que fue de 1998 hasta 2002, y que después dejó para seguir en las telenovelas y siendo presentador en proyectos como "Viva la mañana".

Alfredo Adame regresó a Hoy para celebrar los 20 años del programa Foto: Especial

"(En el) equipo que nos llevábamos muy bien", aseguró Alfredo, quien después siguió: “Hoy es un programa que entró con una estrella impresionante, el cambio de Hoy mismo fue radical para la televisión mexicana. Entramos con un elenco enorme, el único que no era conductor era yo”.

A pesar de sus diferencias Adame y "La Legarreta" tuvieron una muy buena actitud durante el segmento, sin embargo, era evidente la incomodidad de la actriz, quien hasta ese momento no había hablado sobre su caótica relación con el polémico presentador de televisión, quien después despotricó contra ella, debido a que dijo que por su culpa él está vetado de Televisa.

Andrea Legarreta varias veces se ha defendido de los ataques de Alfredo Adame, quien hasta ha dicho que le fue infiel a su esposo Erik Rubín. De hecho, en los últimos años ha preferido no tocar el tema, para que esto no genere más cometarios por parte del ex actor, que ha estado en el ojo del huracán en los meses recientes por sus peleas con celebridades y en las calles.

SIGUE LEYENDO:

"La más hipócrita" de la TV: Alfredo Adame arremete contra Andrea Legarreta por polémica en Hoy

Alfredo Adame solo tiene el 5% de visión tras golpiza y revela la relación que tenía con el policía asesinado

Alfredo Adame: estas son todas las peleas que el conductor ha protagonizado