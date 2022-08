Andrea Legarreta: Así fue el día que Alfredo Adame la insutó en "Hoy" | VIDEO

Andrea Legarreta y Alfredo Adame protagonizaron uno de los momentos más bochornosos de la televisión mexicana hace más de dos décadas, el cual, dio a pie a una intensa rivalidad entre ambos pues resulta que el polémico actor insultó en pleno programa en vivo a la titular del programa “Hoy”, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo es que fue ese lamentable episodio ocurrido en el exitoso matutino de Televisa.

Este desafortunado episodio, el cual, fue uno de los primeros grandes escándalos de Alfredo Adame, ocurrió en el año de 1999, cuando ambas celebridades eran los conductores principales de la primera etapa del programa “Hoy” y en dicho espacio había una sección llamada “Hoy Telenovelas” donde los presentadores daban un resumen de lo que había ocurrido el día anterior en los melodramas de Televisa, así como avances de los capítulos y esto a su vez servía como material para que los conductores interactuaran.

Luego de presentar una escena en la que una pareja iba discutiendo mientras circulaban en un vehículo, Alfredo Adame y Andrea Legarreta trataron de recrearla y la esposa de Erik Rubín supuestamente intentaba quitarle las manos del volante, pero Alfredo Adame se metió tanto en su papel que lo evitó aventando a su compañera de emisión, a quien se escuchó decir “Alfredo, no me agredas”, no obstante, el actor siguió en su papel y expresó un “¡Quítate perra!”

El insulto de Alfredo Adame dejó, literalmente, con la boca abierta a Andrea Legarreta, quien estaba verdaderamente sorprendida por el insulto que había lanzado el actor, quien, entre risas, aseguró que “hay que usar un lenguaje más rudo en las novelas”, no obstante, la conductora no lo dejó seguir con su argumento y le pidió que se callara para que siguieran presentando los resúmenes de las telenovelas.

En su momento, las acciones de Alfredo Adame no tuvieron repercusión alguna, no obstante, la relación entre ambos se volvió ríspida y en el año del 2000, Andrea Legarreta dejó el programa temporalmente para realizar las grabaciones de una telenovela y cuando regresó al programa en 2003 el actor ya no formaba parte del matutino.

Cabe mencionar que hace un par de años, Alfredo Adame declaró durante una entrevista que su salida del programa “Hoy” se dio por una orden de Andrea Legarreta, a quien señaló de haber sostenido una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa y que era por este motivo por el que tenía tanto poder, incluso, detalló que por sus “caprichos” despidieron a 13 conductores y a ocho productores, además, en otra entrevista también la tachó de ser “hipócrita”.

Tras estos señalamientos, Andrea Legarreta no se quedó callada y además de desmentir los dichos del polémico conductor, aseguró que sus acciones eran una clara prueba de violencia de género, por lo que actuaría conforme a la ley, sin embargo, se desconoce cómo es que finalizó el tema pues desde entonces la mamá de Mía y Nina Rubín no ha querido tocar este asunto para no darle más publicidad al polémico político.

