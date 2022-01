Yuya sufre derrame ocular y molestia en las extremidades; así lo contó

Yuya, influencer, compartió con sus seguidores en Instagram cómo fue su fin de semana y mencionó que en estos asistirá al doctor.

“Traigo las muñecas doloridas, yo creo que en estos días voy al doctor, me dio como un derrame en el ojo, parece que les estoy contando pura tragedia, pero todo está tranquis por acá”, refirió.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el derrame ocular se presenta cuando se rompen vasos sanguíneos de la membrana mucosa que cubre el globo ocular. Entre las razones por las que se ocasiona se encuentra un estornudo, un pujido, un cambio brusco de temperatura o por frotarse los ojos.

Previo a que se manifieste un derrame, la persona puede sentir comezón, ardor o como si tuviera arena en los ojos. Añade que son dos tipos de derrames: externos, que son los más comunes y no representan un mayor problema y los internos, que ocasionan visión baja, no se pueden observar a simple vista y se presentan frecuentemente en personas con diabetes, se requiere de atención médica para que se identifique su causa.

Mariand Castrejón Castañeda, quien es conocida popularmente como Yuya, ha compartido todo el proceso que ha significado en convertirse en mamá de Mar, lo que ha significado que se aleje un poco de las redes sociales y que le permitió disfrutar sus último meses de embarazo y los primeros meses del nacido de su bebé.

Ella indicó que ha estado un poco desconectada de redes sociales, pero ya está de regreso, y se comprometió a compartir fotos. “Extraño estar más presente por acá. Ya todos regresamos a casa, a los hábitos más estructurados, entonces aquí ando”, mencionó.

Por ejemplo, hace unos días mostró unos moretones que tenía en sus brazos y explicó: “esto que ven acá es que a Mar no le gustan los chupones, entonces hay veces que no quiere comer, no quiere que le salga leche, solamente quiere mi brazo”.

