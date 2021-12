¿Qué le pasó a YUYA? La influencer muestra MORETONES y causa alerta | VIDEO

Sin duda, Mariand Castrejón, nombre real de Yuya, es un referente del internet en México. Fue una de las primeras youtubers en el país y con sus consejos de belleza y estilo de vida se hizo de una fiel comunidad de seguidores. Más de 50 millones de fans en todas sus plataformas digitales, la respaldan. Desde que lanzó su canal de YouTube en 2009, las guapuritas no pierden la pista de los consejos de Yuya.

Yuya es de las pocas influencers que no basa su carrera en crear polémica y eso también la hace muy querida por el público. Tanto, que la noticia de su embarazo en 2021 fue considerado uno de los anuncios más bonitos del año. El video de Yuya embarazada derritió a las redes sociales de ternura y provocó una oleada de mensajes positivos hacia la influencer y su pareja el cantante Siddharta.

La influencer anunció que se retiraría unos meses de redes sociales para disfrutar la última etapa de su embarazo y esperar el momento de dar a luz. El 29 de septiembre de este año, nació Mar, el bebé de Yuya. que hizo su debut en el Instagram de su mamá el 12 de octubre con una foto de su manita y un texto que rezaba:



A partir de ese momento, Yuya ha compartido fotos y videos con su bebé; contando su experiencia de ser mamá primeriza. Y este 23 de diciembre por fin ha regresado oficialmente a YouTube. El video “Regresé y esta es mi nueva vida”, ya lleva más de 2 millones de reproducciones.

En su video, Yuya narra cómo ha vivido la maternidad durante estos meses, describiendo la experiencia como un reto muy agotador, pero muy hermoso.

“He dejado de ser humana. Es como si después de haber parido a mi me hubieran llevado a otro plano. Es como si cada día me conociera más a mí misma”.

Al inicio de su video, Yuya muestra un moretón que tiene en su brazo y aclara qué fue lo que ocurrió:

“Esto que ven acá es que a Mar no le gustan los chupones, entonces hay veces que no quiere comer, no quiere que le salga leche, solamente quiere mi brazo”.