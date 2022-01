Raúl Velasco: la solitaria decadencia del conductor tras dejar "Siempre en Domingo"

En 2018, la cantante Crystal sorprendió a propios y extraños tras revelar cómo fueron los últimos momentos de fama de Raúl Velasco, uno de los conductores más populares de Televisa.

Y es que Velasco alcanzó la fama en los medios gracias "Siempre en domingo", uno de los programas donde artistas como Luis Miguel, Thalia y Ricky Martín presentaron su enorme talento.

Sin embargo, Crystal, una de sus amigas más cercanas, dijo que tras la finalización de su programa en Televisa, inició un nuevo proyecto en radio, pero no tuvo los mismos resultados.

Yo fui a su programa de radio y al final me dijo que estaba muy triste, deprimido, ya que gente de Siempre en Domingo lo desconocía. Incluso, ya ni le tomaban las llamadas, no me habló de artistas