Raúl Velasco: el día que HUMILLÓ a un cantante y casi lo CORREN de "Siempre en Domingo"

Raúl Velasco pasó a la historia de la televisión y el espectáculo en México por ser, a lo largo de 28 años, el productor y presentador del programa más visto durante décadas en América Latina; "Siempre en Domingo", un programa de variedades que se transmitía cada domingo y en donde prácticamente se definía qué artistas triunfarían en la escena musical nacional e hispana.

Velasco se convirtió en la imagen de este programa de música y variedades, transmitido por Televisa, en donde también se realizaba la presentación de personajes de la farándula, sin embargo, en sus casi tres décadas de exitosa trayectoria le tocó un día protagonizar un lamentable episodio que quedaría grabado en la historia de la televisión y en la memoria de los mismos televidentes.

Este suceso ocurrió durante la transmisión del programa el 17 de enero de 1982; aquel día se presentó un joven cantante conocido como "Zorro", quien llegó recomendado por la compositora Amparo Rubín y también, este dato el propio Velasco lo conocería más adelante, por un alto ejecutivo de la empresa de televisión, quien tras el lamentable suceso habría regañado al presentador por la actitud que tomó aquel día frente al invitado.

"Uno de los ridículos más grandes en mi vida": Raúl Velasco

El poco conocido cantante conocido como "Zorro" llegó aquel día a presentarse en televisión, sin embargo, al venir recome dado por la amiga de Raúl Velasco, Amparo Rubín, no se dio tiempo para escucharlo y así poder anticipar lo que más tarde ocurrirías: "El 17 de enero de 1982 decidí lanzar a un cantante que se hacía llamar 'El Zorro', lo descubrió Amparo Rubín, Rubín lo recomendó mucho", declaró Velasco durante una entrevista.

El presentador aseguró que fue una torpeza de su parte no haberlo escuchado antes: "Leí en los periódicos que era la gran cosa, traía una historia publicitada muy interesante de que era (...) me vendieron el rollo muy bonito y yo cometí la torpeza de no escucharlo y de no verlo antes, entonces yo me siento a verlo en televisión, me siento, a la hora que iba a actuar él y que lo oigo cantar y me di cuenta que no cantaba, entonces lo interrumpí," explicó en la entrevista.

Fue el momento en que el conductor de "Siempre en Domingo" detuvo la presentación musical y se dirigió tanto a "Zorro" como al auditorio: "Mi opinión de 'Zorro' se las voy a decir, porque no puedo aguantarme las ganas; me parece que no es una gente auténtica, que no es natural, que es demasiado sofisticado y yo no le considero porvenir en este negocio, y no sé si esté en lo cierto o no. Perdónenme por decirlo pero creo que no puedo darle al público gato por liebre. No puedo vender o proponer a alguien", se le escuchó decir a Raúl Velasco.

En el video en el que se le entrevista a Velasco, muchos años después, aseguró que ese fue "uno de los ridículos más grandes que yo he hecho (...) soy un ser humano que ha ido cambiando después de esas metidas de pata, de esa conducta violenta e irascible de ese Raúl Velasco interior, que es mi peor enemigo," refirió Velasco, quien reveló que tras lo que consideró una penosa presentación, decidió reclamarle a Amparo Rubín.

Velasco le reclamó a Amparo Rubín

"Después de este regaño tan violento, tan irascible, tan injusto, muchas personas me dijeron que había sido un error de mi parte, que había sido injusto porque no lo había dejado defenderse. Mis colaboradores mismos me criticaron, yo acepté esa crítica con mucho gusto, entonces decidí darle una segunda oportunidad", recordó el conductor.

Entonces a la semana siguiente "Zorro" regresó al foro de "Siempre en Domingo" y fue recibido, junto a Amparo Rubín, por Raúl Velasco, quien le pidió disculpas durante la transmisión: "Justamente una semana después, el 24 de enero de 1982 vino lo que la prensa tituló 'La Revancha del Zorro'", destacó Velasco.

Fernando Villares Moreno era el nombre real del cantante quien murió en 2017 en Yucatán; conocido como "Zorro", el joven tenía una muy buena amistad con un alto ejecutivo de Televisa, quien habría regañado a Raúl Velasco por este lamentable episodio: "Yo pienso que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón. Y por eso lo invité al segundo programa, no tanto para que cantara otra vez y tuviera la oportunidad, porque de todas maneras no cantaba, sino para públicamente ofrecerle una disculpa", concluyó el presentador.

Previo a su participación en "Siempre en Domingo", "Zorro" había sacado antes un disco llamado “Fugitivo”, el cual incluía temas de Amparo Rubín y Sergio Andrade, sin embargo, después de este incidente, Villares Moreno quien era hermano de la exseñorita México 1973, Rossana Villares, desapareció del ambiente artístico.

