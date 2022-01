Ella es Camila, la hermana de Michelle Salas que triunfa en el modelaje y no conocías

En los últimos días el nombre de Camiila Valero se ha robado todos los titulares, pues su hermana Michelle Salas le compartió un emotivo mensaje de cumpleaños; hecho que despertó la sorpresa de muchos, quienes desconocían que la primogénita de Luis Miguel tiene una hermana, además de Daniel y Miguel, los hijos que el cantante tuvo con Aracely Arámbula.

A pesar de ello, Camila ha seguido los pasos de las mujeres que pertenecen a la Dinastía Pinal, pues ha forjado una gran carrera como modelo y actriz, además de que su relación con Darío Yazbek, actor de "La Casa de las Flores", es una de las más queridas en el mundo del entretenimiento.

Es por ello que la modelo se merece un repaso y reconocimiento en una carrera, en la que se ha abierto paso por sí misma gracias a su habilidades y múltiples talentos, pues si algo hay que destacar de su vida es que desde que era pequeña, Camila creció alejada del mundo del espectáculo, a pesar de ser la hija de importantes personajes.

Camila es nieta de Sylvia Pasquel. (Foto: @_camilavalero)

Ella es Camila Valero, hija de Stephanie Salas

El 7 de enero de 1997 la familia Valero Salas dio la bienvenida a Camila, la hija más pequeña de Stephanie Salas, quien es nieta de Silva Pinal. La hoy en día modelo, es fruto del amor de Stephanie con el músico y actor Pablo Valero.

Aunque Camila y Michelle no comparten el mismo padre, siempre han dejado en claro la extraordinaria relación que mantienen como familia y, sobre todo, como hermanas. Uno de los momentos más recordados fue en 2021, cuando Valero defendió a su hermana por la sexualización de la que fue víctima en "Luis Miguel, la serie".

"Mi hermana y yo crecimos en un entorno sano y lleno de amor, en donde mis padres nos inculcaron valores que el día de hoy representan las mujeres que somos. No obstante, crecimos expuestas a comentarios sobre nuestra mamá, especialmente entorno a su vida íntima y sus decisiones (...) me duele ver que esto se repita con mi hermana", escribió en una historia de Instagram

Camila y Michelle Salas. (Foto: @_camilavalero)

Como se señaló anteriormente, pese a la fama de sus padres, Camila creció alejada de la opinión pública al menos hasta los 10 años cuando su rostro apareció en "Bizbirije". años más tarde decidió iniciar su carrera como actriz y modelo tras estudiar Teatro en la Universidad de Nueva York. El primero de sus proyectos fue en 2018 con la película "Perfectos Desconocidos" del director Manolo Caro.

A pesar de que no interpretó a uno de los personajes principales, expresó su emoción de formar parte de la película con el papel de "Nina". "Cuando me enteré que había quedado al principio no lo creía, pensé que estaba soñando. En ese tiempo estaba en exámenes finales y a punto de graduarme, ¡no lo podía creer, fue como una bomba", dijo la actriz al Sol de Puebla.

Su talento la ha llevado a formar parte de importantes producciones como la serie de Netflix "Desenfrenadas", protagonizada por Tessa Ía, Bárbara López, Lucía Uribe y Coty Camacho.

Camila de niña junto a su padre, Pablo Valero. (Foto: @_camilavalero)

Su relación con Darío Yazbek

A principios del 2020 los actores sorprendieron al mundo entero al compartir varias fotografías juntos con las que se confirmaba el rumor de un romance. Pues al igual que Camila, Darío Yazbek se ha abierto paso en el mundo del entretenimiento al llevar detrás importantes nombres, pues el actor de "Nuevo Orden" es hijo de Patricia Bernal y hermano de Gael García Bernal.

Desde entonces la pareja ha dejado ver un poco de su amor, a pesar de que ambos llevan un perfil bajo en redes sociales. Tan sólo para Halloween Camila y Darío se disfrazaron de Diego y Roberta, personajes de "Rebelde".

(Foto: @_camilavalero)

