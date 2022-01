Exatlón All Stars: Ellos son los participantes que rechazaron participar en el reality

Hoy por hoy, el reality Exatlón México es uno de los más populares de la televisión mexicana y para muestra basta ver su alta audiencia en cada emisión, mismas donde existen diferentes dinámicas para darle un sabor único a las competencias. En este caso, en cuanto culmine la quinta temporada se lanzará una versión especial con varias de sus estrellas: Exatlón All Star.

Muchos atletas y celebridades se han integrado a las filas de los equipos rojo y azul. Varios de ellos destacaron de manera impresionante tras sortear los diversos obstáculos, además de enamorar a los aficionados con su personalidad. Ahora, regresarán como un par de equipos elite para dar lo mejor de lo mejor programa.

El día 31 de este primer mes del 2022 será cuando se agite la bandera de salida para que los participantes más fuertes de cada temporada salten a los circuitos a darse hasta con la cubeta, todo bajo las instrucciones de Antonio Rosique. Hasta ahora van varios que aceptaron el reto, pero también hay quienes le dieron la espalda para sorpresa de propios y extraños.

¿Qué atletas y celebridades estarán en Exatlón All Stars?

Los fans se emocionarán cuando sepan que varias son las celebridades que estarán en esta edición especial de Exatlón México:

Evelyn Guijarro

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Big Papi

Mati Álvarez, la tricampeona

Ernesto Cázares

Javi Márquez

Sin embargo, no todo será miel sobre hojuelas, pues importantes participantes declinaron el proyecto como Daniel Corral y Ana Lago, quien aseguró que no es que no quiera, sino que no puede. Cabe destacar que no reveló los motivos:

"Amores me encanta la idea del all star, me encanta la idea de que me hayan invitado, que me hayan considerado pero esta vez dije que no. No porque no quiera si no porque no puedo", escribió a través de su cuenta de Twitter.

