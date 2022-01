BTS: V es el mayor fan de Gong Yoo y este es su drama favorito que puedes ver en Netflix

V de BTS sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones con los estrenos de doramas en Netflix. El idol K-Pop también es un gran fan de las series coreanas, las cuales se han convertido en todo un fenómeno del entretenimiento. Así apoya a su actor favorito.

El integrante de BTS ya debutó como actor de dramas en 2016 gracias a la serie "Hwarang", también ha participado en algunos OST coreanos y es amigo de varios famosos de la actuación como Minho de SHINee, Park Seo Joon, Lee Jung Jae y Choi Woo Shik.

En 2021, V demostró ser un gran seguidor de "El Juego del Calamar", el dorama más visto en la historia de Netflix y que fue todo un fenómeno en el mundo. La plataforma sigue apostando por el contenido coreano y en Navidad estrenó la nueva serie de Gong Yoo y el idol es fan de esta.

V es fan de este drama de Netflix

A través de su cuenta personal de Instagram, V de BTS compartió una imagen de "The Silent Sea", el nuevo dorama coreano del actor Gong Yoo y producido por Netflix. El idol se encuentra de vacaciones, pues BTS anunció su descanso hasta nuevo aviso, por lo que disfruta de su series favoritas.

Los idosl K-Pop han compartido con ARMY recomendaciones de sus dramas, canciones o pasatiempos favoritos y este estreno no es la excepción. Actualmente lo puedes ver en la plataforma de streaming y ha sido calificado por la crítica con un 70% a la mejor serie de ciencia ficción.



"The Silent Sea" cuenta la historia de un grupo de expertos que vive en un futuro distópico, pues la Tierra sufre una gran sequía y no hay comida ni agua. Liderados por un agente espacial, serán la última esperanza de la humanidad, por lo que son enviados en una misión a la Luna.



Ahí deberán encontrar unas pruebas perdidas en una estación espacial abandonada, donde toda la tripulación desapareció. Sin embargo, descubrirán un oscuro secreto.

