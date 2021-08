3 Dramas coreanos de Park Seo Joon que son imperdibles y debes ver

¿Quién es Park Seo Joon? El actor y modelo de 32 años se ha convertido en uno de los galanes favoritos de los dramas coreanos. A lo largo de su carrera ha protagonizado algunas series populares que puedes ver en Netflix o Viki, estos son algunos de sus mejores trabajos.

El idol es originario de la ciudad de Seúl e inició su carrera en 2012 con "Dream High 2", desde entonces le han seguido historias como "Hwarang", que protagonizó junto a Minho de SHINee y V de BTS, uno de sus grandes amigos y quien escribió el OST de su último trabajo.



Su popularidad y talento lo han catapultado a la escena de Hollywood y el universo de Marvel, Park Seo Joon fue confirmado para la secuela de Captain Marvel que se lanzará en 2022. Conoce a este guapo actor con la recomendaciones de sus mejores K-Dramas.

Los mejores dramas coreanos de Park Seo Joon

What's wrong with secretary Kim?

El drama de romance narra la vida de Kim Mi So, una joven secretaria cuya vida gira en torno a su jefe Lee Young Joon. Él es un joven de 30 años, exitoso y CEO de la compañía Unique Group; sin embargo, cuando ella ve que su vida no le pertenece, decide renunciar.



Su jefe hará todo lo posible por retenerla, incluso le propone matrimonio para que no pierda la oportunidad de enamorarse y cumplir sus sueños a cambio de estar a su lado. Está disponible en Viki.

Itaewon Class

Drama coreano basado en un webtoon del mismo nombre y lo puedes ver en Netflix, V de BTS participó con la canción "Sweet Nigth". La serie gira en torno a Park Saeroyi, un joven que es expulsado de la escuela tras golpear a un estudiante, además, sufre la pérdida de su padre a manos de uno de los matones. Decide tomar venganza y es enviado a prisión, tras ser liberado, sueña con comenzar de nuevo y abrir su propio restaurante en el famoso barrio de Itaewon.

She was pretty

Drama coreano protagonizado por Siwon de Super Junior y Park Seo Joon. La historia se centra en Kim Hye Jin, una joven que solía ser hermosa y popular en la escuela. Cuando su familia cae en bancarrota, pierde todo su atractivo y se descuida a sí misma.



Ji Sung Joon era su mejor amigo de la infancia, era un chico poco atractivo que se va al extranjero, años después regresa convertido en un atractivo director de arte. Su reencuentro se da cuando es asignado a la empresa donde ella trabaja, pero evitará que la reconozca.