BTS fue víctima de un secuestro falso durante un viaje, así reaccionaron los integrantes

BTS realizó un viaje que se convirtió en una pesadilla para los integrantes. El grupo K-Pop fue víctima de un secuestro falso que les sacó más de un susto, esto fue lo que pasó durante su estancia en Estados Unidos.

Lo que sería una experiencia más en su carrera, se convirtió en un momento de confusión y terror para la banda. En 2014, los idols coreanos realizaron un viaje a la ciudad de Los Ángeles para tomar clases de música, pero nada salió según lo planeado.



BTS solo tenía un año de haber debutado, por lo que se encontraban realizando promociones a nivel internacional; además, en ese entonces tenían un estilo enfocado al rap y el hip-hop. Eran muy jóvenes, pero tuvieron que enfrentar varios desafíos durante su estadía en el extranjero, uno de ellos se trató de un secuestro inesperado.

BTS es víctima de un falso secuestro durante un viaje

Todo comenzó cuando uno de sus managers tuvo un supuesto problema con su visa, por lo que se trasladaron a una oficina administrativa para solucionar el problema. BTS viajaba en una camioneta tipo van, cuando se quedaron solos en el estacionamiento un grupo de hombres abordaron su transporte y tomaron el control.



J-Hope fue el que peor reaccionó, ya que se asustó ante la presencia de dichos extraños. Jungkook también fue víctima de la situación, además les quitaron sus teléfonos celulares y se preguntaron si los llevarían a su hotel.



La camioneta fue trasladada hasta un edificio solitario y los metieron a una habitación donde los despojaron de sus gorras y calzado. Sus expresiones eran de desconcierto, además no entendían el idioma inglés, por lo que la situación era difícil para ellos.



Jungkook confesó que pensó que lo venderían e intentó dar un poco de lástima para que no le pasara nada, J-Hope dijo que no quería pensar en ello, ya que le dio terror.

Afortunadamente, y a pesar de dormir en dicho lugar sin su equipaje y sin entender la situación, todo se trató de una broma pesada.

BTS conoció a varios raperos de la escena hip-hop de América, quienes fueron los responsables de la farsa. Este episodio de terror fue parte de "American Hustle Life", un reality show del grupo que consistía en aprender sobre la cultura de esta música. A diferencia de este recuerdo, Jimin se sorprendió en su visita a México por esta razón.