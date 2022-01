MOMOLAND y Natti Natasha anuncian colaboración latina, el grupo podría cantar en español

¡MOMOLAND anuncia su primera colaboración en español! La girl band realizará su primer comeback del 2022 con un nuevo álbum y una canción al lado de Natti Natasha, cantante de reguetón. La artista dominicana hará su debut en el K-Pop, ¿cuándo se estrena?

El grupo coreano es uno de los más populares, pues algunos de sus temas se han hecho virales como "BBoom BBoom", BAAM, "I'm so hot", entre otras. Su popularidad les permitió visitar por primera vez México en 2019 con su gira mundial "Momoland 2019 Hello, Merry Go".

En 2021, MOMOLAND estrenó canciones como "Wrap Me In Plastic", pero ya prepara su primer lanzamiento del 2022, siendo uno de los grupos que iniciarán el Año Nuevo con música nueva. La popularidad del fenómeno K-Pop ha roto las barreras del idioma y lanzará una colaboración latina.

MOMOLAND podría cantar en español junto a la cantante

A través de las redes sociales, las fans de MOMOLAND, (conocidas como Merry-G0-Round) posicionaron en tendencia el nombre del grupo y la cantante Natti Natasha, pues se dio a conocer que la reguetonera colaborará con la banda K-Pop por primera vez. El comeback de las idols está programado para estrenarse el 14 de enero.

De acuerdo con un comunicado de la agencia MLD Entertainment, Natti Natasha participará en el álbum de MOMOLAND, pues fue parte de la producción y saldrá en la canción principal y su nuevo video. Las seguidoras del grupo se emocionaron con la noticia, pues hay posibilidad de que las integrantes canten en español, aún se desconoce el nombre del tema.

Natti Natasha es una de las exponentes del reguetón fememino, con éxitos como "Criminal", "Sin pijama", "No me acuerdo" y "Amantes de una noche". Por su parte, MOMOLAND cuenta con millones de reproducciones en sus videos musicales, algunos de ellos rebasan los 50 y hasta los 500 millones de views en YouTube.

