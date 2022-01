BTS: Jin es criticado en Corea por culpa de HYBE, conoce la razón

¿Qué pasó con Jin? El integrante de BTS alarmó a ARMY luego de darse a conocer que se contagió de Covid-19 tras su regreso a Corea del Sur. Desde entonces ha permanecido en cuarentena, pero sorprendió a sus fans con un nuevo proyecto que generó las críticas en Corea,

La banda de K-Pop no solo es famosa por sus actividades grupales, también gozan de gran popularidad con sus proyectos en solitario, desde canciones, mixtape y colaboraciones individuales que han roto récords en las plataformas musicales. Este año, Jin decidió incursionar como empresario.

A lo largo de su carrera, BTS ha lanzado varias colecciones oficiales como BT21, marca que ofrece ropa, accesorios para celulares y peluches con los personajes oficiales de los integrantes. A pesar de la alta demanda y éxito de todo lo que tenga el nombre de Bangtan, el cantante fue duramente criticado por esta razón.

Jin de BTS es criticado en Corea por culpa de HYBE

Este fin de semana, Jin de BTS fue tendencia en las redes sociales tras el anuncio de su propia colección de ropa que se lanzará el próximo 17 de enero en la tienda online Weverse Shop. El idol coreano participó en el diseño y la creación de las piezas de pijama.

Las fans de BTS hicieron tendencia os hashtags #BY_Jin, #CollectionByJin y #JinMerchStyle para celebrar su nuevo proyecto, además de hacer la difusión de la campaña. Jin diseñó un par de pijamas en color azul y negro, las cuales creó desde cero y él mismo dibujó los patrones de la ropa.

Sin embargo, tras darse a conocer los detalles, Jin fue criticado en Corea debido a los precios excesivos de la colección, pues ARMY tendrá que pagar 119 mil wones por una pieza (aproximadamente 2 mil pesos mexicanos). Las fans argumentaron que el costo normal de una pijama es de 10 a 20 wones.

Tras las criticas, Jin publicó en su perfil de Weverse que se utilizaron materiales de calidad, pero también estaba sorprendido por el precio, al parecer HYBE no lo consultó al respecto. Hasta ahora, la agencia no ha dado un comunicado sobre los precios y las fans agradecieron a Jin su respuesta honesta, pues no fue el idol quien decidió las altas tarifas que deberán pagarse.