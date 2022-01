Selena Quintanilla no pudo cantar este éxito que hizo famoso Christina Aguilera

La famosa cantante Selena Quintanilla murió hace más de 25 años, sin embargo, su legado y recuerdos siguen vigentes, por lo que no es raro que cada día se de a conocer información nueva sobre la Reina del Tex-Mex, como sucedió recientemente al confirmarse que hubo un tema que no pudo cantar y fue un éxito en voz de Christina Aguilera.

La intérprete de canciones como "La carcacha", "Techno cumbia", "Amor prohibido" y "Como la flor", tuvo su momento de fama a finales de los años 80 y en los 90, pero fue justo cuando "tocaba los cuernos de la luna" que Yolanda Saldívar la asesinó de un disparo, y fue hasta el año 2017 que confesó los motivos para terminar con la vida de quien era su amiga.

El suceso conmocionó a la industria de la música, tanto en México como en Estados Unidos, y hasta el momento, no hay una cantante de música texana, como se le denominaba al género que interpretaba, que haya logrado el éxito de la famosa Reina del Tex-Mex.

La famosa cantante Selena Quintanilla murió hace más de 25 años. Foto: Especial

Pero, aunque Selena tenía un gran éxito en el género de música cumbia, grupera y regional, tenía el sueño de cantar en inglés, y grabar un disco, sin embargo, sus metas fueron truncadas luego de que fuera asesinada el 31 de marzo de 1995, a la edad de 23 años.

Canción escrita para Selena que tomó Christina Aguilera

Antes de ser asesinada por Yolanda Saldívar, Quintanilla se encontraba trabajando en su primer álbum en inglés titulado "Dreaming of You", el cual no pudo terminar, pero su familia se encargó de lanzarlo al mercado el 18 de julio de 1995, como un homenaje póstumo a la talentosa cantante.

Han pasado muchos años desde que la Reina del Tex-Mex dejó este mundo, y fue hace poco que una noticia sobre sus canciones tomó relevancia, esto quizás al regresó a la escena musical de la cantante estadounidense Christina Aguilera, quien se quedó con uno de los temas que estaban escritos para Selena.

De acuerdo con diversos medios, la canción "So emotional" fue escrita por Frannie Golde y Tom Snow para Selena, pero debido a su repentina muerte, el tema fue tomado por Aguilera, quien lo incluyó en su primer álbum de estudio llamado "Christina Aguilera", publicado el 24 de agosto de 1999.

SIGUE LEYENDO:

Selena: Esta fue la vez que la cantante sorprendió a una fan que tenía cáncer | FOTO

Salma Hayek: Este el motivo por el que rechazó el papel de Selena Quintanilla

Vicente Fernández y Selena Quintanilla tuvieron un emotivo encuentro, revelan FOTO INÉDITA