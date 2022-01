Jennifer López: Esta es la rutina de ejercicio para verse maravillosa a sus 52 años

Jennifer López es una de las actrices y cantantes más exitosas del mundo, pero más allá de su talento, JLo también es una de las figuras públicas más reconocidas en redes sociales por su gran belleza y estilo. En esta ocasión la cantante decidió compartir con sus seguidores su rutina de ejercicio, misma que la mantiene espectacular a sus 52 años.

La ‘Diva del Bronx’ tiene una figura envidiable, en gran medida gracias a su constancia en el gimnasio, así como una buena alimentación. Pero en esta ocasión dejó ver un poco de su rutina, donde incluye algunos ejercicios para la espalda y abdomen. Eso sí, se tiene que confirmar que algunos de ellos son bastante complicados.

En el video se puede ver a la actriz en el gym con un sportbra y unos leggins deportivos negros que dejan ver su increíble figura y su abdomen de acero. Dentro de la rutina, JLo ocupa mancuernas, poleas y un banco para realizar algunos ejercicios de la zona baja tórax.

El video

La publicación lleva el mensaje “#OnMyWay to a better me #WorkoutWednesday”. De fondo sonaba la canción “On My Way”, mientras que se ve a la cantante hacer ejercicio y sudar un poco en el gym. En algunas otras escenas sale sonriendo o sufriendo un poco para hacer el ejercicio, claro ejemplo de cansancio.

El clip lo compartió hace cuatro días y ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones, un sinfín de likes y muchos comentarios donde se encuentra el de algunas influencers fitness como Daniela Fainus y Yanet García, quienes reaccionaron con corazones y fueguitos al ver el ejercicio realizado por la ‘Diva del Bronx’.

Ahora, sus fans no solo tienen una motivación para hacer ejercicio, sino que también puede estar listos para seguir disfrutando de su trabajo y contenido en redes sociales, donde además de compartir este tipo de videos, la cantante se dedica a compartir algunos momentos de su vida, pero también para imponer tendencias en el mundo de la moda.

