Exatlón México: Macky pelea con su novio EN VIVO; fans lo acusan de "grosero" y le piden salir de ahí

Macky fue una de las atletas que se quedó en las semifinales Exatlón México, por lo que ahora, ya en casa, puede mostrar los estragos físicos que le dejó el competir una vez más en el reality deportivo más visto de México. Después de explicar esto comenzó una pelea en vivo con su novio. Los fans se le van en contra por la forma en la que le habló.

Durante el en vivo llegó Manuel, su pareja y Macky le pidió que enseñara sus cuadritos, pero no quiso, ya que no era exhibicionista. Pero no sería todo, ya que poco después comenzó la pelea, esto cuando la atleta quería quitarle el enojo con un ataque de besos, mismo que no llegó por la forma en la que le habló.

“Hace ratito dije algo como ‘pero da igual Manuel’ y se enojó. Y me dijo que estaba agüitado. Vamos a ver como le hacemos para desagüitarlo. Entonces acompáñenme a darles así como un ataque de besos”, explicó la influencer previo a intentar hacer sonreír a su pareja. En teoría el motivo del enojo fue que dijo una grosería.

Terminó el en vivo por la pelea

Previo a llegar comenzó a explicar cómo es Manuel, en parte para justiciar alguna posible reacción negativa. En la descripción confirmó que es serio y todo lo contrario a lo que es ella. Lo que no esperaba era que le hablara tan feo y con esto desatar el enfado de sus seguidoras que lo tacharon de pelado.

“Manuel es muy propio, muy seriecito y ustedes saben que yo no. Vamos a hacer como que termino el en vivo. No le gusta que diga groserías y cosas así entonces está indignado”, dijo para después confirmarle a su pareja que había terminado el en vivo, quien respondió con un tono serio y cortante.

Macky insistió que le quería dar muchos besitos y que lo esperaba, pero la respuesta por parte de Manuel siempre fue no. Después de esto, la exparticipante de Exatlón regresó al cuarto donde estaba grabando para confirmar que esta muy enojado. Por este motivo decidió terminar el live con sus fans que estaban molestos por la forma en la que se dirigió a ella. Antes de terminar volvió a explicar que es muy serio.

