Gloria Trevi estrena "La Recaída" en colaboración con Timo Nuñez | VIDEO

La cantante Gloria Trevi se encuentra de manteles largos y no por su cumpleaños, sino porque estrenó "La recaída", canción que hizo en colaboración con Timo Nuñez.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz publicó un video donde con mucha emoción le recordó a sus seguidores que estaba en vísperas de estrenar el video de la canción mencionada. Ella se encontraba en su camerino arreglándose para comenzar la gira "Isla divida".

"Espero que disfruten este video, que lo vean. que lo vena muchas veces, que lo compartan muchísimas veces y ahí lo tienen en YouTube y en todas las plataformas. Los amo", mencionó.

"Raza, siempre vale la pena recaer en el amor, qué tanto daño puede hacer un shot!#LaRecaída Hoy 7PM Mex/8PM Miami", escribió la Trevi en la misma red social, dando un adelanto de lo que sería el video.

"La recaída", el recuerdo de sus influencias flamencas

Gloria Trevi platicó que el corte flamenco que se ve en la canción no lo eligió así, pues nació solita. Esto, porque además ella tiene mucha influencia de este tipo de melodías españolas, pues se la ponía su madre desde que estaba pequeña.

En entrevista para Telemundo dijo sentir muchos nervios, a pesar de tantos años de trayectoria artística (además de los problemas que ha atravesado), para su gira 2022. Por esta razón aseguró que "no puede fallar".

Sobre su bioserie aseguró que las cosas van muy bien, sin embargo, "se movió mucho el agua porque yo sé que hay personas que tienen miedo de que yo cuente la verdad. Yo no voy a contar algo que me conviene. ¡No lo necesito!, yo ya estoy bien, estoy bien parada en un lugar en donde me va muy bien", narró la Trevi, quien dijo que busca ayudar a mucha gente con éste proyecto.

