"No tengo dónde caerme muerto": Juan Rivera revela que no posee el patrimonio que la gente cree | VIDEO

Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, harto de los dimes y diretes que se han realizado dentro de su dinastía, sacó la bandera blanca tras asegurar que no quiere tener más broncas con nadie y que ahora ya no responderá si llegan a ofenderlo.

"Yo sé lo que es Juan Rivera, mi mujer. Las acusaciones que se me hicieron, algunas de ellas muy delicadas, muy fuertes y para que mi mujer me diga 'yo conozco al hombre que está en este hogar, yo conozco a mi esposo. Yo conozco quién es y sé que lo que se dijo es falso y ya'", platicó en entrevista para De Primera Mano.

Omite el valor de su patrimonio

De entre tantas acusaciones referentes a los millones que dejó Jenni Rivera, Juan recordó que se publicó que vale 10 millones de dólares y su hermana Rosie 14 mdd. Dijo desconocer el origen de la información y que "bueno fuera. De dónde sacaron la cantidad que hubiese en la herencia que dejó mi hermana", algo que no le interesa y sólo es de sus sobrinos.

Juan Rivera dijo sólo saber cuánto vale y generó su trabajo. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó el valor de éste, el cantante rompió en carcajadas: "Es que mira, eso implica muchas cosas. Implica cosas de seguridad para mucha gente, pues luego 'él trae billete, pues ven para acá'", dijo en alusión a un posible secuestro.

Aunque el conductor le dijo que en Estados Unidos, país donde vive, no hay secuestros, él le respondió que "viajamos por todo el mundo. Andaba en Culiacán la semana pasada y luego van a creer que uno tiene billete, me van a levantar y no tengo dónde caerme muerto", dijo entre risas.

¿Cuál es la condición de la Dinastía Rivera?

Ya con aire serio, Juan Rivera aclaró que todos los problemas han afectado muchísimo a su familia, en especial a su madre, Rosa Saavedra, y a sus sobrinos. Esto, porque todos "se están agarrando", pero por suerte su mamá es "fuerte". Aseguró que va a verla con frecuencia para hacerla reír y que se le olviden un poco las cosas.

Tras conocer que su madre llora por todas las cosas que están sucediendo, Juan dijo sentir vergüenza por los errores que ha cometido. "Le pido disculpas a mi mamá, por ser como soy y por las fallas que tengo como ser humano", mencionó.

