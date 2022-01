Juan Rivera asegura que ha traficado drogas y le ha pegado a su esposa, pero nunca hizo que mujeres abortaran

La polémica en la familia Rivera, está lejos de terminar y ahora fue Juan Rivera quien se reunió con los medios de comunicación para hablar de todo lo que esta sucediendo y de las situaciones de las que fue acusado tanto por su sobrina Chiquis como por su hermano Lupillo Rivera.

Y es que “El Toro del Corrido”, hizo un video en vivo desde sus redes sociales en donde hizo fuertes declaraciones en contra de su hermano Juan y de los hijos de éste.

Lupillo en dicho video aseguró que su hermano Juan habría pagado a algunas mujeres para realizarse un aborto, esto por el temor de tener problemas con su esposa Brenda y terminar su matrimonio.

Fue durante la conferencia de prensa que Juan Rivera ofreció este lunes 10 de enero en donde habló y aseguró que ha hecho muchas cosas en la vida de las cuales no está orgulloso.

Y es que Juan, recordó que ha estado en la cárcel, además que consumió y vendió drogas y por si fuera poco también ha golpeado a su mujer, pero eso sí, Juan Rivera asegura que jamás ha pagado para que una mujer aborte.

“Hay muchas, muchas cosas que yo soy en la vida, mi esposa está ahí, le he sido infiel, no lo digo con orgullo, se lo digo y ella lo sabe he sido alcohólico, he consumido drogas, he estado en la cárcel, he vendido drogas, una que otra vez le pegué a mi mujer, todo eso lo acepto, el que me venga a achacar que yo le pago o le pagué a mujeres por abortar implica muchas cosas, tiene que decir que la mujer es complice, yo no sé aquí hay muchas damas, yo no sé cuanto vale un bebé para ustedes, ¿cómo es posible que yo voy a convencer a alguien de que tenga un aborto?”, dijo Juan Rivera