Hija de Jenni Rivera lanza fuerte indirecta a su familia con canción de Grupo Firme

En medio de la polémica familiar entre la Dinastía Rivera, en redes sociales ya circula un video en el que aparentemente la menor de las hijas de La Diva de la Banda envió un mensaje contundente a sus familiares por medio de una canción del exitoso Grupo Firme. Pese a que no se tiene con exactitud la fecha en la que se grabó dicho video en Tiktok, éste encaja en estos momentos en los que la familia Rivera vive uno de los momentos más criticos.

Y es que, cabe recordar que hace un par de días la propia Jenicka reveló por medio de sus redes sociales que su tío Juan Rivera y Brenda, la esposa de éste la habían amenazado por lo que los hizo responsables si es que algo le sucede a ella o a sus hermanos.

¿Qué canción de Grupo Firme dedica a su familia?

En dicho tiktok en donde Jenicka, la hija menor de Jenni Rivera aparece solamente ella chupando una paleta de dulce de color rojo y comienza cantando el más reciente tema de Grupo Firme que canta a dueto con el cantante colombiano Maluma, el cual se títula “Cada quien”.

Dicho tema es un corrido el cual habla de dejar esa practica tan común como es criticar lo bueno y malo de la vida de los demás y ser feliz con lo que cada quien tiene y vive.

La estrofa que Jenicka canta es la que dice: “Miro cómo hablan mal hasta de su familia, y no me imagino lo que dicen de la mía, pero a mí se me resbala lo que digan de mi vida”, este fragmento es interpretado por Maluma.

Entre los cientos de comentarios que se pueden encontrar en dicha publicación se pueden leer como los seguidores de Jenicka piden respeto a la Familia Rivera hacia los hijos de La Diva de Banda pues ellos son los herederos de la querida cantante; por otra parte otros más aseguran que Jenicka heredó cada uno de los movimientos de su famosa madre.

SIGUE LEYENDO:

¿Juan Rivera hizo que abortaran algunas mujeres? Esto dijo Lupillo Rivera