Lyn May como nunca antes; presume nuevo look a sus 69 años

Lyn May demostró nuevamente que no hay edad para renovarse, pues este 2022 lo comenzó con un cambio radical de look que la hizo lucir como nunca antes. La vedette de 69 años recibió miles de comentarios y a lagos debido a su transformación que dejó a sus seguidores con la boca abierta.

La actriz y bailarina se ha mantenido activa en el espectáculo desde su debut en el llamado cine de ficheras, en donde además de mostrar su talento, también lució su espectacular figura que la ubicó como una de las vedettes más bellas de aquel género cinematográfico que causó mucha polémica debido a las escenas eróticas que llevó a la pantalla grande.

Desde el año pasado, Liliana Mendiola Mayane, nombre real de la artista, ha sido tema de conversación en los programas de espectáculos, pues ha dado polémicas declaraciones, desde asegurar que está embarazada a sus casi 70 años, hasta indicar que el reguetonero J Blavin se enojó con ella por responderle con su éxito, "La Loba".

Lyn May recibe el 2022 con nuevo look

A pesar de que sus controversias, Lyn May se ubica en el gusto del público debido a su autenticidad y en redes sociales como Instagram está a punto de alcanzar los 300 mil seguidores. Fue en esta plataforma que la actriz reveló que había hecho un cambio radical de look, demostrando que a pesar de su edad aún se adapta a las tendencias de moda.

La vedette dejó de lado su larga cabellera negra que tanto la caracterizaba y con la que conquistó a miles en su juventud. Ahora optó por teñirse de rubia ceniza y contar su melena en un estilo bob, el cual es tendencia este 2022.

La protagonista de 'Bellas de Noche' ha demostrado que quiere seguir siendo un ícono de la moda, pues durante el año pasado experimento otros tonos de cabello, como el color rosa que presumió en el video de su tema "La Loba". Desde ese momento, todos pudieron notar que la diva del cine quería cambiar su cabellera, pues cada vez menos se le veía con su melena obscura.

Hasta el momento no ha dado a conocer si esta nueva imagen es para algún proyecto en puerta, pero sí dijo que es un corte que le gustó mucho, pues no lo ha dejado de presumir a sus seguidores de redes sociales.

