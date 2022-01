Humberto Zurita, en profundo LUTO por la muerte este ser querido: "Vuela alto ángel de mi vida"

El actor Humberto Zurita vuelve a recibir un duro golpe en su vida, pues luego de que hace unos años tuvo que despedir a su esposa, la actriz Christian Bach, hoy de nuevo esta de luto por la muerte de un ser querido, y uno de los más importantes de su existencia, a quien dedicó las palabras "Vuela alto ángel de mi vida".

Fue a través de sus redes sociales donde el famoso actor, padre de dos hijos, Sebastián y Emiliano, dio a conocer la muerte de su madre, la señora Guadalupe Moreno, quien falleció este viernes 14 de enero a las 12:00 horas en la ciudad de Torreón, Coahuila, de donde es originario el también productor, al que recientemente se le relacionó con la conductora Rebecca de Alba.

De acuerdo con los primos reportes de medios locales, la mamá de Humberto Zurita tenía 95 años y falleció a causa de problemas relacionados con el estómago. Según información del diario El Siglo de Torreón, un miembro de la familia confirmó que el actor ya está en la ciudad y se encuentra "devastado".

"Vuela alto ángel de mi vida", así se despide de su mamá

En su cuenta de Instagram, Zurita compartió con sus miles de fans en terrible momento por el que atraviesa, y con una serie de fotografías que publicó en sus historias, despidió de forma emotiva a su madre.

"Mi madre y el amor más limpio y puro que me enseñó. Que esta vida sin amor no vale la pena vivirla”, compartió el actor.

Humberto está "devastado" asegura un familiar cercano. Foto: Especial

El histrión no dejó pasar el sensible momento y compartió su sentir con sentidas frases como: "Siempre vivirás en mi corazón. Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida corazón. Tu gran corazón siempre te hizo una mujer muy especial que me enseñó que el amor nos salva".

Al momento, se sabe que el productor Gerardo Zurita, hermano del actor, también llegó al lugar para acompañar a su familia, pues sin duda es uno de los momentos más complicados en la vida familiar, demostrando también que son muy unidos, y fueron educados con gran amor, como lo dejó ver Humberto, de 67 años, con la frase:

"La vida sin amor no tiene sentido", la cual acompañó de otro texto en el que se lee: "Vuela alto ángel de mi vida", y la fecha en que su mamá abandonó el mundo terrenal.

El actor despidió a su mamá con emotivas palabras. Foto: Especial

