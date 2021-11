Luis Miguel, la serie: Sebastián Zurita se une a tercera temporada como el hermano de Micky

Sebastián Zurita se suma a la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie” para dar vida a “Alex Gallego”, el hermano de “Micky”, y viniendo de una familia de actores, sabe lo complicado que es lidiar con la fama, por lo que considera que este proyecto permite al público conocer más del tema.

“Esta serie rompe un poco este mito de lo que la gente cree y muestra a los artistas como realmente somos, humanos con muchos errores y debilidades. A veces no somos felices como pareciera y me gusta que la gente encuentre estos momentos y vea que no es fácil mantenerse arriba y ser ‘estrella’ como nos llaman”, explicó el hijo de Humberto Zurita y Christian Bach.

El actor de 34 años mencionó que con las redes sociales la privacidad es casi nula, no solo la de las celebridades, sino la de las personas en general, por eso valora esos momentos en los que puede descansar y alejarse de los reflectores, como recientemente lo hizo, terminó casi cinco meses de rodaje intenso entre la serie “Cómo sobrevivir soltero” y la cinta “Tequila re-pasado”, y se fue a España un mes de vacaciones.

“Creo que la vida sólo se vive una vez, tengo mis momentos buenos y malos, pero aprendí a soltarlos, porque nunca sabes que va a pasar. De repente te rompen el corazón y escribes una serie sobre eso, pero creo que eso es lo padre en nuestra chamba y ahorita creo que estoy en un momento muy pleno y con mucho trabajo”, agregó.

LUISMI LO RETA

Interpretar la versión adulta de “Alex” no fue fácil, sobre todo porque quería mostrar algo diferente a lo que hizo Juanpa Zurita en su etapa adolescente, una persona más madura e independiente, ya no sólo al hermanito, sino al empresario, aunque aún cobijado, en cierto punto, por Luis Migel por lo que no podía darle la fuerza que quería.

“Fue un reto interpretarlo, porque somos personalidades muy diferentes, especialmente las escenas dramáticas. Era otro tipo de fuerza a la que necesitaba este personaje, porque es muy endeble y de repente como suele ser un poco menospreciado de alguna manera y su esencia es un poco rara, más cuando está Luis Miguel, cuando no está, él se cree el cantante y ese tipo de dinámicas eran intensas”, narró.

¿QUÉ MÁS?

En la comedia “Tequila re-pasado” interpreta tres etapas del personaje.

Ya hizo la segunda y tercera temporada de su serie “Cómo sobrevivir soltero”.

Trabajó de nuevo con su papá en la serie “El Galán”, una comedia de Disney+.

Está feliz de trabajar con su padre e intercambiar consejos.

27 créditos tiene como actor.

4 meses le tomó grabar su serie.

