Mara Patricia Castañeda DECLINA participar en serie de Vicente Fernández; ¿no le llegaron al precio?

La periodista de espectáculos de Televisa, Mara Patricia Castañeda, declaró que la bioserie de su exsuegro, el extinto cantante de música vernácula, Vicente Fernández, sería una especie de homenaje por parte de Televisa, a quien Mara indicó siempre fue la casa de Don Vicente.

En días recientes se difundió que tanto Televisa como la cadena Univisión se harán cargo de la producción de la serie sobre el cantante tapatío, el guion de la serie estaría basado en un libro polémico que causó estupor en la familia Fernández, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, “El Último Rey” de la periodista argentina Olga Wornat.

Respecto a si Mara Patricia aceptaría participar dentro del proyecto, aprovechando la cercanía de la periodista con la familia (fue la esposa de Vicente Fernández Jr.), la experimentada conductora y especialista en el mundo del espectáculo, declaró que no podría ser juez y parte.

“Yo creo que no, no se puede ser juez y parte, hay cosas que a mí me sorprendieron, no sé Olga como lo investigó, ya hablaré con ella después, no podría estar en una serie diciendo cómo hacer las cosas y además no soy quien para hacerlo”, declaró la periodista.