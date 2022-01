Larry Hernández asegura que el Covid daño su desempeño sexual y ahora usa testosterona

El cantante de música regional, Larry Hernández, se mostró muy contento y a la vez agradecido por estar con salud, junto con su familia, quienes pasaron momentos muy duros el año pasado luego de resultar contagiados por Covid-19, tanto él como su esposa Kenia Ontiveros y su pequeño hijo Sebastián.

El virus le pegó muy fuerte a Larry, quién indicó que estuvo muy mal de los pulmones y necesitó en su momento de un respirador para salir adelante.

Por esa situación, el cantante sufrió una pérdida de peso de cerca de 10 kilos, y además tuvo problemas serios de virilidad, ya que mencionó que su libido sufrió un duro golpe por la falta de aire y desde luego por la preocupación por salir delante de la enfermedad.

Afortunadamente él y su familia salieron adelante y ahora se encuentra muy contento y enfocado para terminar pronto un tratamiento de testosterona para aumentar la potencia sexual.

“Anoche me tomé la pastilla y esas pastillas son milagrosas, me las hacen especialmente para mí, ahorita estoy trabajando con un doctor en Tijuana que me va a dar una crema para untar, ahora hay muchos métodos, las personas no saben que si la testosterona está baja en los hombres podría causar hasta un infarto”, indicó el músico en el programa Ventaneando.