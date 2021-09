Larry Hernández asegura que el covid-19 dañó su desempeño sexual | VIDEO

El cantante Larry Hernández reveló el mes pasado que él, su esposa Kenia Ontiveros y su hijo Sebastián, se contagiaron de covid-19. En aquel entonces dijo que el virus le dañó los pulmones, por lo que necesitó un respirador artificial.

Días después dio a conocer que bajó más de 10 kilos y debía seguir en aislamiento. Ahora, el exponente de música regional mexicana habló sobre su estado de salud y dijo que una el coronavirus afectó su desempeño sexual, pues le causó disfunción eréctil.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, el cantautor de 44 años contó que su doctor de cabecera le realizó unos estudios para conocer los daños que le había provocado la enfermedad y gracias a esos estudios pudo ser atendido a tiempo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando aseguró que el covid-19 afectó su virilidad, un tema que su esposa Kenia Ontiveros considera bochornoso, pues no es algo que deba ventilarse.

"No voy a decir una cosa que me afectó mucho, Kenia obviamente me va a regañar, del hombre", aseguró entre risas, "¿Testo qué se llama? Eso, pero ya estoy bien", agregó, haciendo referencia a la hormona sexual masculina, la testosterona.