BTS aparece en esta escena de Eternals y no te habías dado cuenta, estaban "escondidos"

¡BTS es parte del MCU y así lo demuestran! La banda K-Pop sorprendió a sus fans tras aparecer en una de las escenas de "Eternals", y no se trata de la canción Friends, los idols tuvieron un pequeño "cameo" y estaban escondidos y nadie lo había notado.



El año pasado, Jimin y su canción "Friends" fueron elegidos como parte de la banda sonora oficial de la película, incluso su directora Chloé Zhao reveló quién es su favorito de la banda surcoreana. Sin embargo, esta no fue la única participación de los idols.



Disney Plus estrenó "Eternals" en su plataforma de streaming, por lo que las fans que no pudieron ir al cine podrán disfrutar de la nueva fase del MCU, del cual BTS ahora es parte, pues no solo se pudo escuchar su canción, sino también se sabe de su existencia en este universo cinematográfico.

El cameo de BTS que no notaste en Eternals

En redes sociales, las fans del grupo compartieron varias imágenes de "Eternals", pues descubrieron que BTS aparece en la película y nadie se había dado cuenta. ARMY y sus ojos de águila se percataron de que el cameo de los idols es gracias a varias fotos de los integrantes.



BTS aparece en una pared repleta de pósters y fotos, donde se colocaron imágenes de su álbum "Love Yourself: Answer", también sale una photocard de Jimin. En otra escena, uno de los personajes hace una referencia al grupo y menciona su nombre, ARMY se emocionó porque se confirma la existencia de la banda dentro de este universo de superhéroes, un guiño a su fama mundial y lo populares que son.

Por si fuera poco, en un caso más reciente, el actor que interpretó a "Death Dealer" en Shang-Chi de Marvel, elogió a Jungkook luego de ver los videos del idol practicando box y comenzó a seguirlo en su cuenta personal de Instagram.