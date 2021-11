BTS: Jimin conquista a esta directora de Hollywood y revela por qué eligió su canción para Eternals

¡Eternals ya se estrenó! La película de Marvel sorprendió a las ARMY luego de confirmarse que Jimin y V harían una participación con su canción. La directora del filme se declaró fan BTS y explicó por qué eligió al idol.

Esta no es la primera vez que la banda está cerca del universo de los superhéroes, RM participó en una canción para "Fantastic Four". Además, el actor de doramas Park Seo Joon, amigo de V, formará parte de "Captain Marvel 2", por lo que es posible alguna mención o referencia a BTS.

Otro acercamiento de BTS al MCU fue con la serie "The Falcon and The Winter Soldier", un actor hizo una referencia al grupo, pero la escena fue eliminada.



Sin embargo, la música de Bangtan llegó a lo más alto de Hollywood y conquistaron a la directora de Eternals. Checa qué fue lo que dijo de Jimin.

Jimin conquista a Chloé Zhao de Eternals

La promoción de "Eternals" ya comenzó, la nueva película de la fase 4 del MCU. Entre las sorpresas de Marvel está la participación de BTS como parte de la banda sonora oficial.

Tras su estreno a nivel mundial, la directora de Hollywood y ganadora del Oscar, Chloé Zhao ofreció una entrevista junto al actor Kit Harrington. La cineasta fue cuestionada sobre la elección de Jimin y su canción "Friends", dueto que hace con V y retrata su amistad.

Chloé Zhao se declaró fan de BTS y aseguró que es su tema favorito de K-Pop. También confesó su gusto por Jimin, quien dijo que era alguien lindo. Describió "Friends" como una canción hermosa y aseguró que el OST de la película es muy variado, pero toda la música es de su agrado.

En redes sociales, algunas ARMY han compartido la escena donde aparece "Friends" de Jimin y V, pues se puede escuchar durante la película, además de aparecer en los créditos de la misma.

