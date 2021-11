BTS llega a Wattpad, nuevo videojuego y todos los contenidos que lanzarán en 2022

¡Grandes noticias para ARMY! BTS tiene nuevos proyectos que se lanzará en 2022. En redes sociales ha circulado el rumor de un nuevo álbum; sin embargo, HYBE anunció todos los contenidos del grupo como su primera historia en Wattpad, videojuegos y más.

Aunque se desconoce el futuro del grupo de cara al próximo año relacionado con su servicio militar obligatorio, las fans podrán disfrutar de todas las sorpresas que tienen preparadas.

Una de las novedades que se lanzará a mediados del 2022 es su nuevo videojuego, aún no se revelan detalles como el nombre, fecha de estreno y la plataforma en la que se jugará. Bangtan participó en el diseño del mismo, para "BTS World" los integrantes protagonizaron mini doramas para contar la historia de sus personajes.

Otro de los anuncios que llamó la atención de ARMY fue el lanzamiento de su primera novela que podrá leerse en la plataforma de Wattpad.

BTS llegará a Wattpad con este webtoon

Los primeros informes indican que BTS lanzará un nuevo webtoon, este tipo de cómics son muy populares en Asia, incluso han inspirado las adaptaciones de varios doramas.

La nueva novela gráfica de BTS se titula "7 Fates: Chackho". ¿Cuándo se estrena? Se lanzará el 15 de enero de 2022 y contará con dos formatos: webtoon e historia escrita, la cual se publicará en Wattpad. Se desconoce si tendrá algún costo, ya que la plataforma ha implementado el pago de episodios o libros.

La trama de "7 Fates: Chackho" sigue la vida de un grupo de 7 chicos que están unidos por el destino. Todos y cada uno atraviesan diferentes pruebas que los ayudarán a crecer. Está ambientado en una realidad futurista y se inspiró en la historia de los cazadores de tigres 'Chakhogapsa', que existían en la dinastía Joseon.



El webtoon presentará varias criaturas de la cultura coreana y los integrantes de BTS se convertirán en cazadores que podrían tener un destino fatal. Wattpad es de una de las plataformas más grandes para escritores profesionales y fans que aman la escritura, incluso han salido libros creados por ARMY como "Still With You" que fue lanzado en formato físico.

TXT y ENHYPEN también contará con nuevos lanzamientos.

Los grupos más jóvenes de HYBE también lanzarán su webtoon y su novela escrita en Wattpad. La historia que Tomorrow X Together lanzará es "The Star Seekers" el 17 de enero de 2022. ENHYPEN, ganadores del reality I-LAND, lanzará DARK MOON, el cual tratará de un romance de vampiros.

