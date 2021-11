BTS: Conoce la canción del mes ideal para ti según tu signo zodiacal, no dejarás de escucharla

¿Cuál es la mejor canción de BTS? El grupo surcoreano tiene alrededor de 250 canciones en su repertorio musical. Su single en inglés "Dynamite" podría considerarse el más exitoso, ya que les otorgó su primera nominación al GRAMMY, única en el K-Pop.

Sin embargo, puede que existan letras que tengan un significado especial para los integrantes, ya sea que retraten una experiencia personal o hayan disfrutado de la composición. ARMY seguramente recuerda la primera canción que escuchó de BTS o alguna que la haya acompañado en un momento vital.

Las fans de BTS tienen más de una canción favorita que no dejan de reproducir en sus listas de música, pero incluso nuestros gustos tiene mucho que ver con nuestra personalidad y el signo que nos rige.

Además de saber si eres compatible con alguno de los idols según tu signo zodiacal, también puedes saber cuál es la canción que encaja mejor con tu personalidad.

¿Cuál es tu canción ideal de BTS?

Durante el mes de noviembre ocurrirán algunos fenómenos de la astrología que afectarán a cada signo zodiacal. Por ejemplo, el 4 de noviembre ocurrirá la Luna nueva en Escorpio, la cual se caracteriza por hacernos mucho más intuitivos, también significa nuevos comienzos y cambios importantes.

Por otro lado, sucede la temporada de Escorpio que finaliza el 20 de noviembre. En este lapso los signos son mucho más profundos con nuestros sentimientos y emociones. Las canciones de BTS de por sí ya son muy emotivos debido a los mensajes de amor propio y esperanza que plasman los idols, pero hay una canción del mes ideal para ti.

Aries

Este signo se verá afectado por la Luna y la temporada de Escorpio. Te darás cuenta que necesitas un cambio para sentirte mejor contigo misma y con todo lo demás. La canción de BTS ideal para ti es "Move", de la rap line que describe el día que se mudaron de apartamento.

Tauro

Este signo tendrá efectos en sus relaciones, por lo que te sentirás mucho más cercano a las personas que quieres. Tu canción ideal de BTS es Still With You, escrita por Jungkook y que refleja sus sentimientos por ARMY.

Géminis

Este signo zodiacal será mucho más intuitivo debido a la Luna nueva en Escorpio, además encontrarás el equilibrio en tu vida. La canción del mes ideal para ti es Paradise de BTS.

Cáncer

La temporada de Escorpio podría traer buena suerte en el amor, ya sea que te guste alguien nuevo o por fin abras tus horizontes sentimentales. La canción ideal para este signo zodiacal es "Serendipity" de Jimin.

Leo

La luna nueva y la temporada de Escorpio influirá en este signo zodiacal para que tenga un nuevo inicio en la vida, ya sea a nivel emocional o personal. La canción de BTS ideal para ti es Life Goes On, aunque no se trata de un comienzo como tal, es una nueva realidad a la que adaptarse.

Virgo

Este signo del zodiaco estará mucho más conectado con los demás, también se sentirán mas creativos y tendrán mucha energía. La canción ideal para ti es Fire de BTS.

Te puede interesar: BTS: Esto es lo que más aman de México, uno de los países con más ARMY en el mundo

Libra

La temporada de Escorpio será una gran oportunidad para pensar en cambios, confiar en ti mismo y arriesgarte a hacer eso que tanto quieres. La canción de BTS que es compatible contigo es "Answer: Love Myself".

Escorpio

Al ser la luna nueva que lo rige, así como la temporada del mes, este signo zodiacal tendrá cambios significativos, cambiará su perspectiva sobre sí mismo y sus relaciones personales. La canción de BTS ideal para ti es Moving On.

Sagitario

Esta temporada de Escorpio, lo mejor para este signo es tomarse un tiempo para pensar, descansar y reflexionar sobre las cosas para tener una mejor claridad. La canción de BTS ideal para ti es Promise de Jimin.

Capricornio

Este signo tendrá buena suerte, ya que puede que este mes se presente algo que tanto ha esperado, también tendrás más confianza para expresarte. La canción ideal para ti es Epiphany de Jin de BTS.

Acuario

Este signo tendrá la necesidad de hacer un cambio significativo en la vida, también pensará a futuro y se arriesgará a comenzar algún proyecto nuevo. La canción de BTS que es compatible contigo es Dream no more.

Piscis

Este signo se rige por la luna nueva de Escorpio, por lo que podrás salir de tu zona de confort, estarás más inspirada que nunca y por fin dejarás aquello que te hace daño. La canción de BTS que debes escuchar es OUTRO: Wigns.

Te puede interesar: Cha Eun Woo demuestra que es el rey del español, sorprende a fans con esta canción mexicana