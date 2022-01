“¡Ya páguenme!”, Pedrito Sola revela que no ha cobrado desde hace varios meses: VIDEO

En la última emisión de “Ventaneando”, el querido y simpático conductor, Pedrito Sola, sorprendió a sus compañeros de emisión debido a que en plena transmisión en vivo denunció que no ha cobrado por su trabajo desde hace varios meses, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el emblemático presentador.

Todo inició cuando en el programa comandado por Pati Chapoy se presentó una cápsula en la que informaron que Violeta Isfel sufre una fuerte depresión por diferentes problemas personales y fue aquí donde el presentador lamentó la situación pues fue con ella con quien compartió créditos en la película “Hotel Transilvanya: Transformanía” donde ambos prestaron su voz para el doblaje en español y aprovechó la mención de dicha producción para exigir el pago por su trabajo, el cual, le prometieron desde hace varios meses y no ha llegado.

“Es mi amiga, porque ella también hace una voz en la película que yo doble, la de "Hotel Transilvanya", que por cierto no me han pagado” señaló el conductor quien sorprendió a sus compañeros con su revelación y de inmediato le pidieron que ofreciera más detalles al respecto, por lo que el también economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aprovechó y exigió a la producción de la película su pago.

“Desde cuando la doblé y no me han pagado, qué la iban a estrenar en octubre y pues no, ¡ya páguenme lo que me deben! Que la distribuida cambió y luego otra vez cambió” señaló provocando la indignación de sus compañeros, quienes también se sumaron a la petición de Pedrito Sola y exigieron su pago.

Para finalizar y muy fiel a su estilo, Pedrito Sola bromeó y señaló que con la situación financiera actual del país cuando finalmente llegue su pago por doblar “Hotel Transilvanya: Transformanía”, su dinero ya no le alcanzará para nada. “Ya páguenme, De los 50 pesos que me iban a dar, ahora van a ser 25 ahorita por la inflación”, finalizó.

Pedrito Sola preocupa por su estado de salud

Hace apenas unos días, los seguidores de “Venteando” se mostraron muy preocupados por el estado de salud de Pedrito Sola pues confesó que en los últimos meses su salud se ha deteriorado pues señaló que además de enfrentar problemas de audición e hipertensión también sufre de cataratas, por lo que señaló que a inicios de este 2022 podría someterse a una operación para tratar de mejorar su calidad de vida.

Ante estas revelaciones del querido presentador, comenzó a surgir el rumor en el que se aseguraba que en los próximos meses podría dejar de ser parte del elenco de “Ventaneando” para enfocarse en el cuidado de su salud, sin embargo, hasta ahora, Pedrito Sola no ha dado señales de que tenga pensado dejar de trabajar y tampoco se vislumbran cambios en el exitoso programa de espectáculos de TV Azteca por lo que, por ahora, se sabe que se mantendrá en el programa en el que participa desde hace más de dos décadas.

