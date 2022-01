Violeta Isfel revela entre lágrimas que enfrenta una fuerte depresión: “Estoy saliendo del hoyo” | VIDEO

Violeta Isfel es una de las celebridades que se mantiene en contacto con sus fans a través de las redes sociales, fue por ello que sus fans no tardaron en notar su ausencia y externaron su preocupación. Ante ello, la actriz decidió abrir su corazón y reveló entre lágrimas que enfrenta una fuerte depresión, entre otras cosas, como resultado de la pandemia de Covid-19.

La actriz de "Rubí" reapareció en su cuenta de Instagram con un video de poco más de 20 minutos en el que agradece las muestras de apoyo, además de que no pudo evitar romper en llanto al hablar de la depresión que enfrenta en este momento y que la llevó a tomar una pausa tanto de redes sociales como de su carrera para dedicarse a su salud.

"Me costó mucho trabajo aceptar la situación por la que estoy pasando actualmente. La depresión llega y no te das cuenta", dijo la actriz quien detalló que entre los signos de alerta que la llevaron a buscar ayuda profesional estaban que no tenía ganas de hacer cosas cotidianas como bañarse, además de que tenía ganas incontrolables de llorar y se sentía irritable todo el tiempo.

“Vamos para delante, ya acepté que sí me sentía mal; ya acepté que sí, se llama depresión y puedo salir adelante y eso es lo que estoy haciendo actualmente”, dijo y exhortó a sus seguidores a pedir ayuda en caso de que se sientan de la misma manera, pues no es algo que podría suceder ante en encierro producto de la pandemia.

Violeta Isfel enfrenta una fuerte depresión. Foto: Instagram @violetaisfel

¿Termina su negocio de hamburguesas?

Ante la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, Violeta Isfel decidió emprender un negocio de hamburguesas que comenzó como algo pequeño con ventas a domicilio entre sus vecinos y conocidos para convertirse en uno de sus grandes proyectos personas llevándola a abrir otras sucursales.

La actriz de "Atrévete a soñar" señaló que su negocio de hamburguesas ubicado en Tizayuca, Hidalgo, cerró temporalmente sus puertas. Aunque por el momento no sabe si se trata de algo definitivo en ese espacio, dijo que sí continuará con ello pues sólo decidieron terminar con el contrato en el local en el que se encontraba.

"Algo que estoy aprendido del negocio es que hay que saber cuándo retirarse, no debes aferrarte. Cuando ya está siendo algo que te rebasa, incluso económicamente, no hay que hacerlo, hay que soltarlo", dijo la actriz.

Isfel añadió que por el momento su negocio ubicado en la Ciudad de México continúa, aunque también se ha considerado un cierre debido a la crisis que enfrenta ante la pandemia de Covid-19 y el incremento de contagios en la capital del país.

