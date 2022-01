Hijo de Violeta Isfel planea un cambio radical: "Es algo que ha querido hacer desde hace 5 años"

Violeta Isfel, conocida por su papel de Antonella en la telenovela Atrévete a soñar (2009), se convirtió en madre a muy temprana edad, cuando apenas tenía 18 años y decidió abandonar la casa de sus padres para vivir con su entonces novio Rommel Ramírez.

Con él tuvo a su único hijo: Omar, nacido el 27 de diciembre de 2003. El joven, quien hace unos días celebró su cumpleaños número 18, planea un cambio radical que lo marcará por siempre. Así lo reveló la actriz de 36 años durante una entrevista para el programa De Primera Mano.

La también cantante y conductora de televisión mencionó que ahora que su hijo cumplió 18 años hablarán con su abogado de confianza para que el adolescente no sólo se quite el apellido de su padre, sino también su segundo nombre, el cual se desconoce.

Antes de realizar dicho trámite, Isfel primero tenía que quedarse con la patria potestad, pues el padre de su hijo, Rommel Ramírez, era un papá ausente, tenía un problema de alcoholismo y en una ocasión la intentó golpear. Después de un largo proceso, la actriz obtuvo la custodia de Omar en 2019.

Una vez que la patria potestad le fue otorgada, Violeta Isfel afirmó que iban a empezar con los trámites lo antes posible, pues Omar no podía tramitar pasaporte, Visa ni identificación oficial hasta que no cambiara su nombre, de otro modo "es un juicio por cada papel y es un rollo", agregó.

Lamentablemente, en 2020 fue cuando inició la pandemia de Covid-19, por lo que el proceso ha demorado más de la cuenta. La presentadora del programa Mamá Dice reveló que Omar "se quiere quitar el segundo nombre y el apellido de su papá".

Por último, Violeta Isfel, quien a finales del año pasado emprendió un negocio de hamburguesas para hacerle frente a la crisis económica, señaló que su hijo no sabe si aceptará el apellido de su actual esposo, Raúl Bernal, pero está bien, porque prefiere que ahorita se enfoque en la escuela.

"Él todavía no me dice si va a aceptar el apellido de mi esposo o si va con el mío. Todavía no nos ponemos de acuerdo en eso y está bien que no lo piense ahorita. Prefiero que piense en la escuela y que la termine", finalizó.