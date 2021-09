Violeta Isfel rompe en llanto en programa en vivo; ¿ya no puede ser mamá? | VIDEO

A finales de 2020, Violeta Isfel se vio afectada por la pandemia de covid-19, por lo que emprendió un negocio de hamburguesas para hacerle frente a la crisis económica. Después de más de un año lejos de la televisión, la actriz estrenó el mes pasado un proyecto con el que regresó a la pantalla chica.

Se trata del programa Mamá Dice, en el que debuta como conductora al lado de Mayra Rojas y Jimena Férez. Durante una reciente emisión, la también cantante de 36 años rompió en llanto en plena transmisión en vivo debido al difícil momento en el que se encuentra. ¿De qué se trata?

Violeta Isfel, conocida por su papel de Antonella en la telenovela Atrévete a soñar (2009), en la que compartió créditos con la exitosa cantante Danna Paola, se quebró al regresar de un corte comercial, pues informó que se sometió a un tratamiento de fertilidad para volver a embarazarse.

"Me está costando mucho trabajo. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme diciendo: 'Esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido'", dijo la actriz entre lágrimas.