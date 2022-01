Violeta Isfel revela cómo pudo superar sus relaciones tóxicas, “no sabía quién era yo”

En los últimos años, Violeta Isfel se ha convertido en una gran inspiración para muchas mujeres pues ha compartido cómo ha enfrentado algunos problemas físicos propios de la edad, además, también destacó como ejemplo de resiliencia al triunfar como emprendedora en plena pandemia y en esta ocasión, la querida actriz se ganó aún más la admiración de sus seguidores tras revelar cómo es que pudo deshacerse de las relaciones tóxicas que le generaron muchos problemas en el pasado.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos llamado “De Primera Mano” donde la actriz que alcanzó el estrellato por la novela “Atrévete a soñar” recordó que su papá sufrió de alcoholismo por muchos años y que una consecuencia de ese desafortunado momento fue que ella desarrolló un patrón de elegir parejas alcohólicas, lo que daba pie a muchas situaciones desagradables en su vida.

La actriz y dueña de “Isfel burgers” señaló que en esa etapa de su vida no tenía consciencia de quién era realmente, pero comentó que fue el amor propio el que la hizo salir adelante y buscar ayuda de especialistas.

"Ni siquiera sabía quién era yo, qué me gustaba y qué no me gustaba. Si tú no te valoras primero, ¿cómo puedes sumarte a alguien? ¿Cómo puedes decir 'Esto no me gusta'?" (…) La terapeuta fue la que me ayudó a darme cuenta que la mayoría de mis parejas eran alcohólicos severos, yo no me había dado cuenta, ella me hizo ver que esto no es tan normal, más con un grado de responsabilidad mayor, ya era mamá, ya tenía un bebé”, señaló la actriz.

En otro momento, la empresaria señaló que los casos de adicciones que rodearon su vida en su pasado también le provocaron problemas con su hijo Omar, pues confesó que tenían muy mala comunicación, no obstante, decidió pedir ayuda profesional para evitar que la vida de su hijo se saliera de control.

“Mi hijo a los diez años, yo lo metí a terapia también porque no me hablaba, no nos comunicábamos muy bien. A mí me daba pavor que cumpliera 12 o 15 y no me hablara, dije 'Si no me puedo comunicar con mi adolescente, cómo lo voy a educar y ayudar’ y cómo mamá soltera pues más”, señaló Violeta Isfel, quien también es empresaria.

Para finalizar, la querida actriz señaló que gracias al apoyo de especialistas y al amor propio pudo librarse de sus relaciones tóxicas para elegir de mejor manera a sus parejas y en ese sentido, señaló que está muy contenta de haber conocido a su esposo Raúl Bernal, pues ha sido un gran apoyo para ella desde que se casaron en 2019.

"Ahorita mi esposo es el apoyo más grande y una parte fundamental de mi vida, pero en ese momento no estaba. La terapia también nos ayudó a cómo comunicarnos y cómo hablarle a las cosas por su nombre, y quitarle la carga de prejuicio a las cosas", finalizó.

SIGUE LEYENDO:

Violeta Isfel confiesa que se opero el busto tras ser rechazada de una telenovela

Violeta Isfel se muestra al natural y reflexiona sobre la belleza; se pide disculpas por juzgarse