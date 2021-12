Querido conductor de Ventaneando preocupa por su estado de salud, “traigo un aparato las 24 horas”

“Ventaneando” es uno de los programas de espectáculos más importantes de la televisión mexicana y a pocos días de cumplir 26 años al aire la exitosa producción de TV Azteca recibió un duro golpe pues uno de sus conductores estelares informó que ha presentado algunas complicaciones de salud, por lo que causo preocupación entre sus seguidores y se puso en tela de juicio la continuidad del querido presentador, por lo que a continuación te decimos de quién se trata.

Fue durante la última emisión de “Ventaneando” cuando en plena transmisión en vivo, Pedro Sola confesó que los últimos meses su salud se ha deteriorado pues ha sufrido de diferentes “achaques”, los cuales se han derivado de sus problemas de hipertensión, por lo que se ha visto forzado a estar monitoreando su presión arterial prácticamente todo el tiempo.

“Acá traigo un aparato que me está midiendo la presión arterial, porque amanezco turulato, más de lo normal. Se me sube mucho la presión entonces le hablé al doctor y aquí lo traigo, 24 horas, me lo pusieron desde ayer”, explicó el presentador de 74 años de edad quien es una de las figuras más queridas del programa.

Cabe mencionar que, desafortunadamente, esta no es la única cuestión de salud que preocupa de Pedro Sola pues durante otro momento del programa señaló que también ha presentado pérdida de audición en uno de sus oídos y por si fuera poco también tiene cataratas, por lo que dejó ver que en los siguientes meses podría someterse a una operación para corregir el problema pues su médico le indicó que es candidato.

“Yo tengo cataratas en los dos ojos, pero a mí me dijo el doctor que hay dos tipos de operación, o te ponen un lente monocular o intraocular y de cerca tienes que usar lentes todavía y de lejos ves como lince o te ponen el bifocal y todo muy bien, pero los colores no los puedes ver de cerca, los ves medio mal (…) y aunque aún no he decidido entrando el año voy a ir, ya me dijo que soy candidato”, aseveró el icónico presentador.

Cabe mencionar que estas afectaciones de salud no son las únicas que Pedro Sola sufrió en 2021 pues fue el pasado mes de agosto cuando se contagió de Covid-19, afortunadamente, el también economista no tuvo síntomas graves y pudo superar la enfermedad.

Tras las revelaciones de Pedro Sola, los seguidores de “Ventaneando” se mostraron sumamente preocupados por su estado de salud y surgió a posibilidad de que en un futuro no muy lejano el querido presentador decida abandonar el exitoso programa en el que ha participado desde 1996, sin embargo, el entrañable compañero de Pati Chapoy no ha hablado sobre su continuidad en el programa ni ha dado pistas de su posible salida del programa, por lo que se cree que se mantendrá en el programa mientras su salud de lo permita.

