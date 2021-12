Se le cayó un diente a Daniel Bisogno: le llueven críticas por pedir atención especial al seguro social

El conductor de Ventanenando, Daniel Bisogno, fue objeto de duras críticas en redes sociales, luego de que diera a conocer que tuvo que asistir de emergencia a recibir atención médica por un problema dental.

En plena emisión del programa, donde conduce junto a Paty Chapoy y Pedro Sola, el presentador apareció con cubrebocas y dejó a todos expectantes. "En un restaurante japonés, de repente, no sé cómo muerdo, me llevo los palos chinos", comenzó a relatar.

Algo andaba mal. De inmediato Bisogno percibió que su dentadura se había lastimado y una de sus carillas había salido de su lugar. "No la encontré, me la tragué", detalló. Hasta ese punto, el tema era una anécdota estética más que se pudo resolver tras una visita con su dentista particular.

(Foto: Daniel Bisogno/ Especial)

Todo eso sucedió antes de empezar el programa, pero al llegar al foro de Ventanenando, la productora le ofreció empanadas para comer. "Muerdo la empanada y digo: ‘Me tocó una piedra’. Me empiezo a calar y otra vez se me cayó, se partió en dos”, señaló.

"Tengo que correr ahorita, terminando el programa, a que me pongan mi pedazo de carilla. No hay nada que decir porque es muy vergonzoso, todavía la productora me dice ‘Traes un perejil’ y no era un perejil, era un p*nche hoyo”, expresó.

¿Por qué criticaron a Daniel Bisogno?

Al concluir la emisión, Bisogno colgó un tuit en redes sociales donde pedía atención médica. Algunos señalaban que "Miles de mexicanos comunes y corrientes tenemos que hacer fila o esperar meses por una cita, no se vale usar las redes y el hecho de ser persona pública para una atención privilegiada”.

