"Qué bárbara": Pati Chapoy opina sobre actuación de la hija de Omar Chaparro en "Rebelde"

Netflix estrenó la nueva versión de "Rebelde" y una de las jóvenes que acaparó la atención del público fue la hija de Omar Chaparro, Andrea, que ha recibido buenas críticas de su participación en la serie y entre éstas se encuentra la de la periodista de espectáculos Pati Chapoy.

La actriz de 20 años interpreta a "MJ" en la tan esperada serie que comenzó en medio de una gran polémica por las declaraciones de Sergio Mayer Mori, así como los alarmantes mensajes y confesiones de algunas exestrellas de RBD, aunque esto no ha reducido el entusiasmo del elenco.

Pati Chapoy aseguró que Andrea Chaparro es lo que más le gusta de "Rebelde", además la calificó como una joven "talentosa y hermosa": "¡Qué bárbara! Qué bien lo hace". Gracias su participación la joven ha logrado captar la atención del público colocándose como una gran promesa de la actuación.

En entrevista para "Ventaneando", Andrea Chaparro relató que su pasión por la actuación comenzó desde que era muy pequeña y desde entonces se ha preparado para abrirse paso en el medio del espectáculo, un talento que heredó de su padre, el comediante mexicano Omar Chaparro, quien no ha dejado de apoyarla.

Andrea relató que su familia la contactó cuando vieron el primer capítulo de "Rebelde", momento en que su padre no pudo evitar romper en llanto orgulloso de lo que ha logrado su hija. Sobre los comentarios de Sergio Mayer Mori, señaló que se equivocó y que se vale externar lo que piensa sobre la serie.

"Rebelde" inicia entre controversias

Andrea Chaparro sumó una controversia más a "Rebelde" al confesar que el peor beso de su carrera se lo habría dado Sergio Mayer Mori, esto durante una escena que se convirtió en uno de los momentos más incómodos juntos y que podrá ver el público pues la producción decidió conservarla.

“Mi peor experiencia de beso en 'Rebele' con Sergio Mayer Mori. Hay una parte, en donde se supone que el beso en sí es akward, es muy incómodo, pero yo creo que yo entendí una cosa, él entendió otra cosa, y no sé, una falta de comunicación y sólo fue incómodo. Quedó esa toma, la más incómoda, porque lo fue, pero fue chistoso, quedó bien”, dijo.

Las declaraciones de Sergio Mayer Mori sobre la serie le han ganado fuertes críticas, pero recientemente añadió en entrevista para la revista Quien que habría decidido participar pues necesitaba el trabajo para solventar los gastos de su hija: "A mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”.

Alfonso Herrera también lanzo una felicitación al elenco de "Rebelde", sin embargo, lo acompañó con un alarmante mensaje en donde les pide que "revisen bien sus contratos" pues Dulce María reveló que no les habrían pagado bien en comparación con el éxito que tuvo la telenovela y el uso de su imagen.

