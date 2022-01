Omar Chaparro y su esposa protagonizan divertida grabación utilizando realidad virtual: VIDEO

Omar Chaparro publicó en sus redes sociales un divertido video, en las imágenes aparece su esposa Lucía, mejor conocida como “La mojarrita” haciendo uso un juego de realidad virtual.

Al parecer el actor y comediante recibió un regalo de Navidad, se trata de un dispositivo de realidad virtual que no dudó en prestar a su esposa, sin saber que se divertiría más que al usarlo.

“Mi mejor regalo de Navidad fue ver jugar a @lucychaparroo con mi regalo de navidad #oculus #oculusquest #VR #realidadvirtual #funnyvideos”, escribió junto al video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Omar Chaparro explica según el juego, Lucy va en una montaña rusa, es por eso que la esposa del famosos no para de gritar y hacer movimientos como si es verdad se encontrara en una, hasta llegar al suelo.

Durante toda la grabación el también conductor no paró de reír por la manera en la que reaccionó su esposa, quien al parecer estaba muy consternada y temerosa por lo que veía con los lentes del juego.

La relación de Omar Chaparro

Lucy y Omar tienen una muy buena relación, desde hace 20 años se encuentran felizmente casados, tienen tres hijos y en repetidas ocasiones han declarado que día a día alimentan su matrimonio

La pareja constantemente sube videos o imágenes muy divertidas que demuestran que el pasarla bien es parte fundamental y lo que aún mantiene encendida la llama en su relación.

Hace unos días el famoso subió una foto con “La mojarrita” y describió que es lo mejor de su vida: “Hoy no sólo celebro el inicio del año 2022, celebro una de las decisiones más sabias que he tomado en mi vida, que a pesar de que te veía como alguien fuera de mi liga, me aventuré a pedirte que fueras mi novia esa noche en el Robin Club en Chihuahua y hoy festejamos 25 años que me dijiste que sí. Te Amo”.

