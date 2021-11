Omar Chaparro pide consejos en redes sociales para bajar 14 kilos | FOTO

El actor Omar Chaparro sorprendió a sus fans cuando se mostró con algunos kilos de más, el nuevo look del mexicano no solo impactó a sus seguidores, sino también a sus familiares, entre ellos a su mamá.

Ahora el famoso pide ayuda a sus seguidores en redes sociales para bajar los 14 kilos que subió debido a que tuvo que personificar a Julián Álvarez en la película "The Wingwalker", la cual dirige Alonso Álvarez.

“Ya casi es tiempo despedirme de #JulianAlvarez y con él de estos 14 kilos que tuve que subir para interpretarlo…Les pido me den todos sus tips y consejos para bajarlos, qué ejercicios, dietas o suplementos me recomiendan ???? Los leo a todos”, escribió junto a unas fotografías en donde se ve un notorio aumento de peso.

Inmediatamente lo comentarios y las interacciones no se hicieron esperar, sus seguidores empezaron a publicar algunos consejos, pero también hubo quienes mencionaron que no importaba el peso y que así se ve muy bien.

“Así que quédate. Te ves sabrosón”, escribió el Capi Pérez, mientras que Karla Gómez dio un consejo más especializado “Felicidades por este personaje! Seguro con lo disciplinado que has de ser en poco regresas a estar en forma. Que padre que te entregues así de profesional para un personaje. Te recomiendo el plan de @drlodigiani es de verdad un buenazo! Medicina anti age y nutrición, cuando me apliqué con el me fue increíble”, dijo.

Sin duda muchos de los fans de Omar Chaparro coincidieron en que es un hombre muy disciplinado y así como logró cumplir su objetivo de subir 14 kilos para el personaje que interpreta con dieta y ejercicio bajará hasta llegar a su peso ideal.

Seguir leyendo:

Esposa de Omar Chaparro le pide pasar la noche con otro hombre; le lleva rosas para contentarlo

Omar Chaparro REVELA la verdadera razón por la que RENUNCIÓ a su exclusividad en Televisa