Ella es Andrea, la hija de Omar Chaparro que brilla en Rebelde y no sabías

Hace unos días, Netflix dio un contundente golpe a la competencia en streaming con el estreno de la primera temporada de la nueva versión de Rebelde, la cual inmediatamente se colocó entre las preferencias de los usuarios.

A los pocos días de su estreno, la famosa serie juvenil se encuentra entre las más vistas en México gracias al incuestionable talento que derrochan todos y cada uno de sus guapos protagonistas.

Uno de los personajes que más robó suspiros entre los fans de Rebelde fue el papel que desarrolló Andrea Chaparro, hija del comediante y actor, Omar Chaparro, quien da vida a la joven M.J.

Tanta es la fama que ha conseguido la joven que cientos de usuarios en redes sociales se dieron a la tarea de conocer un poco más sobre ella, por lo que viralizaron su perfil en Instagram.

Demostró su talento en la nueva versión de Rebelde. Foto: Instagram

Ella es Andrea Chaparro, la hija de Omar Chaparro

En su cuenta en Instagram, Andrea Chaparro cuenta con más de 287 mil seguidores, quienes tienen la oportunidad de conocer un poco más sobre su vida íntima y los distintos proyectos en los que trabaja.

En la plataforma digital, la joven sube imágenes y videos demostrando que una de sus grandes pasiones es la actuación ya que en todo momento presume los proyectos que protagonizará.

Por si eso no fuera suficiente, la hija del protagonista de "No manches Frida" y "Suave Patria" también tiene un marcado gusto por la moda ya que suele presumir su envidiable figura mientras viste espectaculares looks.

La joven roba suspiros. Foto: Instagram

Omar Chaparro y sus hijas

Lejos de las cámaras de televisión, Omar Chaparro ha logrado construir un hermoso matrimonio junto a Lucy Ruiz de la Peña; ambos han tenido la dicha de convertirse en padres en tres ocasiones.

En más de una ocasión, el actor se ha mostrado lleno de orgullo en compañía de sus hijos Andrea, Sofía y Omar.

