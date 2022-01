Jamie Lynn rompe en llanto al hablar de Britney Spears: "Amo a mi hermana, pero las cosas se complicaron"

En 2021 terminó la tutela a la que por más de 13 años estuvo sometida la cantante Britney Spears. Su padre, James, controló prácticamente todo en su vida: ingresos, carrera, vida personal y hasta su salud sexual, pero una vez que la justicia determinó que esa situación debía terminar, la estrella de 40 años rompió el silencio y arremetió contra toda su familia, incluida su hermana menor Jamie Lynn quien, se supone, era uno de sus mayores apoyos.

Sin embargo, Britney afirmó que no se sintió lo suficientemente respaldada y cobijada en esos momentos por la estrella de Zoey 101, quien permitió todos los abusos de los que fue víctima por más de una década. Dejó de seguirla en redes sociales y, hasta ahora, sólo se había escuchado la versión de la intérprete de Baby One More Time; pero Jamie-Lynn decidió romper el silencio y hablar sobre la deteriorada relación con su hermana.

Durante una entrevista exclusiva con Juju Chang para Good Morning America, de la cadena estadounidense de noticas ABC, la cantante y actriz de 30 años dijo que este es el momento idóneo para hacer escuchar su voz, pues sólo así podrá enseñarle a sus hijas Maddie (13) e Ivey (3) a defenderse ante la vida.

Jamie Lynn Spears habló sobre el libro de memorias que está por publicar "Things I Should Have Said", en el que asegura que conforme iban avanzando los años notó un cambio en la actitud de Britney, a quien describió como una persona "errática y paranoica"; sin embargo, precisó que no se sentía realmente con la autoridad para poder hablar sobre el estado mental de su hermana mayor.

Pero si dejó en claro que la situación le dolía, y mucho. Y es que vale recordar que cuando Britney sufrió una crisis nerviosa que la llevó a raparse enfrente de los medios de comunicación, en 2008, Jamie Lynn era una adolescente de 17 años a punto de ser mamá, por lo que la joven actriz confesó que no alcanzaba a dimensionar lo que estaba pasando con su hermana.

"Siempre fui el mayor apoyo de mi hermana"

La también cantante de 30 años señaló en la entrevista que durante la tutela, siempre fue el mayor apoyo de Britney, a pesar de que todo el tiempo que duró no lograba entender exactamente de qué se trataba, pero que "cuando necesitaba ayuda, busqué las formas para hacerlo. Hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera lo que necesitaba para posiblemente seguir adelante", dijo sin poder evitar romper en llanto al hablar sobre el tema.

Sin embargo, en algún momento la relación entre las hermanas se fracturó. En julio pasado, la intérprete de Oops!... I Did It Again arremetió en redes sociales con su hermana y se dijo profundamente herida por el "tributo" que ésta le había rendido en 2017 durante los Premios Radio Disney, evento en el que Jamie Lynn hizo un remix de éxitos de Britney Spears. Hasta ahora, Jamie-Lynn dice que no entiende el por qué del enojo de su hermana, a pesar de que hablaron sobre ello.

Visiblemente afectada, Jamie Lynn Spears asegura que quiere mucho a Britney y que el amor que siente por ella está ahí, intacto, al 100 por ciento:

"Amo a mi hermana, pero las cosas se complicaron. Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella, y ella lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta posición".

