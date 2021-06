Overprotected, la canción con que Britney Spears gritó que tenía un padre controlador

La cantante Britney Spears lleva años pasándola mal, y no fue sino hasta hace poco que decidió romper el silencio y gritarle al mundo que por mucho tiempo ha sido víctima de los abusos y explotación de su padre, James Spears Parnell, quien decidió declararla mentalmente inestable a fin de controlar su vida (y su fortuna).

Como muchos recordaremos, en 2008 la llamada Princesa del Pop sufrió una crisis mental que -combinada con el abuso de sustancias ilícitas y alcohol- la llevó a rapar por completo su hermosa cabellera dorada; la escena se hizo viral gracias a los medios y a las redes sociales y desde entonces, la artista comenzó con un tortuoso camino que busca terminar mediante un juicio en la Corte de Estados Unidos.

Su padre, aprovechando el mal momento por el que pasaba su famosa hija, aprovechó para pugnar por la tutela de la cantante y así poder controlarlo todo: fue responsable de que Kevin Federline, ex de Britney, se quedara con la guardia de los dos hijos que procrearon; además de que Jamie Spears la obligaba a trabajar por jornadas extenuantes, él administraba su fortuna y por si no fuera de por sí indignante el caso, medicaba a la cantante con litio, un medicamento muy agresivo que funge como inmunodepresor.

Ahora sólo depende de los jueces que la Princesa del Pop retome su vida, sea feliz y pueda recobrar el control de ésta, pues durante sus desgarradores testimonios en audiencia, confesó que desea hacer una familia, tener otro bebé y ya no estar bajo la tutela de su padre. En redes sociales las muestras de apoyo han venido de sus fans y otros famosos quienes promueven el movimiento #FreeBritney,

Baby one more time, de 1999, fue el primer sencillo de la Princesa del Pop. Foto: FB Britney Spears

Britney fue una estrella desde pequeña

Britney Spears comenzó su carrera siendo apenas una niña, pues fue en 1985 cuando con tan solo cuatro años ya comenzaba a cantar -en el coro de la iglesia-; sin embargo, su primera oportunidad en las grandes ligas fue a los ocho años, cuando Disney la contrató para su canal.

Ahí estuvo por dos años y justo fue donde conoció a uno de sus primeros amores, pero también uno de los hombres que más daño le hizo: el también cantante Justin Timberlake, con quien mantuvo una relación años después, entre 1999 y 2002, cuando era integrante de la banda NSYNC.

Pero sin duda la cantante que hoy tiene 39 años estuvo en la cumbre de su carrera a los 17 años, cuando lanzó su primer álbum como solista, Baby one more time y un año después, con el estreno de Oops! I did it again, disco que le valió todos los premios y reconocimientos.

Sin embargo, algo no andaba bien ya con la Princesa del Pop y quizá en algunas de sus canciones ya había pedido auxilio entre canciones; en 2002 lanzó su tercer material de estudio llamado Britney, el cual muestra a una cantante más madura y sensual en canciones como I'm a Slave 4 U, pero a la vez confundida por la transición de niña a mujer (I'm not a girl, not yet a woman, por ejemplo).

Britney Spears durante su presentación en los MTV VMAs de 2001. Foto: @bspearssource

Overprotected, la denuncia contra su padre

Sin embargo, poco se había explorado que en ese mismo disco homónimo Britney Spears lanzaba un contundente mensaje en contra de su padre y de la manera tan abrumadora en que la protegía y controlaba su vida, su carrera y su fortuna.

Overprotected fue el segundo sencillo del álbum Britney y su video muestra a una Princesa del Pop asediada por la prensa tras terminar una presentación y de quien huye a bordo de su auto convertible para refugiarse en una bodega. La canción comienza con un breve -pero fuerte- mensaje en el que la cantante pide tiempo, espacio y sobre todo dice que se necesita a ella misma.

Y continúa:

"Necesito cometer errores solo para saber quién soy y no quiero estar tan malditamente protegida... Debe haber otra manera, porque creo que debo arriesgarme, ¿pero quién soy yo para decir lo que debe hacer una chica? ¡Dios, necesito respuestas!"

A lo largo de Overprotected, Britney Spears confía en que pronto encontrará su verdadero camino a pesar de que toda la vida ha estado sobreprotegida. Es poco menos de cuatro minutos relata que que siente mal porque siempre ha estado en una especie de burbuja que no le ha permitido conocer el mundo como tal, además que siempre se ha exigido de más al punto de reprocharse el cometer errores.

Y más adelante es cuando lanza el mensaje más directo, quizás dirigido ya al padre tan controlador que tiene:

"No necesito que nadie me diga lo que quiero o lo que voy a hacer con mi destino... Yo digo que no, no, nadie me tiene que decir lo que quiero hacer... ¡Estoy tan harta de que la gente me diga que sea otra persona que no sea yo!

OVH